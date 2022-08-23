Polat ve Nutku’yu rahmetle yad ediyoruz

GAZETEMİZİN İLK UMUMÎ NEŞRİYAT MÜDÜRÜ VE BAŞYAZARI MUSTAFA NEZİHİ POLAT İLE BEDİÜZZAMAN’IN DOKTORU VE TALEBESİ DR. SADULLAH NUTKU’YU VEFAT YILDÖNÜMLERİNDE RAHMETLE YÂD EDİYORUZ.

DÂVÂ SAHİBİ BİR GAZETECİ: MUSTAFA NEZİHİ POLAT

Mustafa Nezihi Polat 1941 senesinde Erzurum’un İspir kazasında dünyaya geldi. Haftalık İttihad ve 21 Şubatta 1970’de yayına başlayan günlük Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Polat, 24 Ağustos 1970’de vefat etti. Erzurum Hür Söz Gazetesi sahibi Ahmet Polat’ın oğlu Mustafa Polat’ın gazeteciliğe aşinalığı, daha küçücük yaşlarında babasının yanında başladığı günlere dayanmaktadır. O günlerde gösterdiği büyük başarı ile Hür Söz Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürlüğü’nü ve Başyazarlığı’nı yapmıştır. 1965 senesinde İstanbul’a gelmiş ve burada Babıâli’de Sabah’da yazılar yazmış, sonrasında İttihad Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürü ve Başyazarı olmuştur. Daha sonra neşir hayatına Yeni Asya Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürlüğü ve Başyazarlığı göreviyle devam eden Mustafa Polat, başarılı bir yazar ve gazeteci olarak temayüz etmiştir.

Mustafa Nezihi Polat, 1970 yılında 23 Ağustos’u 24 Ağustos’a bağlayan gece Zeytinburnu sahil yolundaki bir trafik kazası sonucunda vefat etti. Vefatı basında ve muhafazakâr çevrelerde büyük teessüre sebep oldu. Vefat yıldönümü vesilesiyle başyazarımız Mustafa Nezihi Polat’ı rahmetle yâd ediyoruz. Mustafa Polat’ın kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır.



RİSALE-İ NUR’A FEDA OLAN BİRHAYAT: DR. SADULLAH NUTKU

Aslen Trabzon’un Of ilçesinde mukîm bir ailenin en küçük çocuğu olan Sadullah Nutku, Osmanlı Ordusu’nda deniz subayı olan babası binbaşı Süleyman Nutku Beyin sürgünde olması sebebiyle 1908 yılında Preveze’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Üsküdar’da tamamlayan Nutku, babasının da teşviki ile Askerî Tıbbiye’ye girdi. Başarılı bir tahsil hayatını müteakip tıbbiyeyi bitirdi ve kıt’a doktoru olarak askerî birliklerde vazife yapmaya başladı. Bediüzzaman Said Nursî’yi tanıdıktan sonra Risâle-i Nur’a hizmeti hayat meşguliyeti hâline getirdi.

Dr. Sadullah Nutku Ağabey, tıp doktoru olmakla birlikte Risale-i Nur hizmetinin en ileri gelen hâdimlerindendir. 26 Ağustos 1972 tarihli Yeni Asya gazetesinde Av. Bekir Berk’in kaleme aldığı yazısında şöyle geçiyor: “Nefsini yenmiş insan. Cihad-ı ekberi de muvaffak olmuş bir kumandan. Hizmetleriyle Sadullah Bey herkes için vardı da sadece kendisi için yoktu. Kimseye eza ve ıztırap vermemiş bir insandı.... Sadullah Bey sanki ayakları dünyada olduğu halde Cennette yaşayan bir kimse idi.” Dr. Sadullah Nutku, İttihad ve Yeni Asya gazetelerinde ‘Hekim Gözüyle’ köşesinde yazılar yazdı. Fatih’de geçirdiği bir trafik kazasından sonra 5 gün komada kalmış ve 23 Ağustos 1972 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Nutku’nun kabristanı Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır.

İstanbul - Seyhan Şentürk