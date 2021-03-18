Polis intiharları niye önlenemiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumakla yükümlü olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru M. A. B. önceki gün (15 Mart 2021 Pazartesi) intihar etti.

Göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olmasından şüphelenerek eve gelen arkadaşlarının çilingir yardımıyla içeri girmesi sonucu cansız bedeni bulunan M. A. B.’ye ait olduğu öne sürülen bir de mektup bulundu. Mektupta 28 yaşındaki M. A. B.’ye ait olduğu iddia edilen şu ifadeler vardı: “Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lâfları kaldıramadım. Evet C. B. ve A. Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbelinin gelmesini istemiyorum.” Emniyet-Sen’in raporuna göre sadece 1996 - 2016 yılları arasında Türkiye’de 650 emniyet mensubu intihar etti. Independent Türkçe’nin haberine göre, Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, 20 yılda intihar eden polis sayısının 1000 civarında olduğunu söyledi.