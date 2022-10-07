Polis intiharlarının araştırılmasına red

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önerge sahiplerinden İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Türkiye’de polisler arasında intihar oranının yüzde 17’lere ulaştığını belirterek, “İntihar eden polislerimizin geride bıraktığı notlar yaşadıkları sorunları gayet net bir biçimde açıklamaktadır. Polis intiharlarını siyaset üstü tutup her yönüyle araştırmalıyız. Polis intiharlarını ruhsal hastalıklara bağlamak kolaycılığına kaçmayıp polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığını ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğunu ortaya çıkarmalıyız” dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, “Emniyet Teşkilatı binlerce tweet atıyor, Süleyman Soylu polis intiharlarıyla ilgili tek kelime etmiyor” diye konuştu. Ankara-anka

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