Polis izinsiz arama yapamaz

Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın, yazılı emri daha sonra hazırlanmak üzere kolluk kuvvetlerinin üst ve araç aramasına “Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği” kısmen iptal etti.

Batman Barosu’nun itirazı üzerine verdiği kararda Danıştay, “yönetmeliğin ilgili kısmının Anayasa’nın 20’nci maddesinin ihlali olduğuna ve arama yetkisinin sadece mahkeme kararı ile olabileceği”ni bildirdi. Başvuruyu karara bağlayan Danıştay 10’uncu Dairesi’nin gerekçesinde, “Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir” ifadeleri kullanıldı.

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