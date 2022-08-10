Polisler de dert küpü

Türkiye’de sayısı 320 bini geçen polis memurları, günde 12 saati ve ayda 240 saati geçen uzun çalışma süreleri, “ek görev” adı altında ucu belirsiz ve ek ücret ödenmeyen mesai sistemi, “amir tahakkümü” ve her an soruşturma ya da sürgün korkusu, polislerin en çok dile getirdiği sorunlar arasında .

Şırnak’ta intihar eden ve intihar notunda uğradığı mobbingi anlatan polis Alpaslan Soylu’nun ardından açılan soruşturmada, anlatımları doğrular nitelikte ifadeler veren polis Murat Sucu’nun da intihar etmesi, polislerin çalışma şartlarını gündeme getirdi.

Türkiye’de sayısı 320 bini geçen polis memurları, meslekten kaynaklanan pek çok sorunla karşılaşıyor. Günde 12 saati ve ayda 240 saati geçen uzun çalışma süreleri, “ek görev” adı altında ucu belirsiz ve ek ücret ödenmeyen mesai sistemi, “amir tahakkümü” ve her an soruşturma ya da sürgün yeme korkusu, polislerin en çok dile getirdiği sorunlar arasında yer alıyor.

BBC Türkçe’ye konuşan polisler; uzun ve düzensiz çalışma saatleri sebebiyle etkilenen aile hayatı, psikolojik desteğe erişememe, sorunları karşısında seslerini duyurabilecekleri bir mecra olmayışı gibi problemlerin, teşkilat içerisinde kronik bir hal aldığını anlatıyor. Mesleki sorunlar karşısında kendilerine destek sunacak bir polis sendikası olmayan polisler, toplumda “yalnızlaşan” bir meslek grubu oldukları için idarecilerin “keyfi ve kanunsuz istekleri” altında ezildiklerini belirtiyor.BBC Türkçe’ye konuşan ve halen aktif olarak polis memurluğu yapan 5 polis; hukuki boşluk, sendikasızlık ya da toplumda yalnızlaştırılan bir meslek grubu olma gibi sebeplerle idarecilerin usulsüzlüklerine, amir baskısına ya da insanca yaşamı engelleyen çalışma saatlerine itiraz edemediğini söylüyor.

Damgalandım

Psikolojik sorunları baş gösterdikten sonra bir yıl tedavi gördüğünü ancak bunu amirlerinden gizlemek zorunda kaldığını söyleyen 24 yıllık polis memuru Hasan, “Söylersem başıma gelecekleri biliyordum, nitekim de öyle oldu” diyor. Hasan, eşinden boşanmasıyla sonuçlanan bu süreçte amiri tarafından zorbalığa maruz kaldığını, “damgalandığını” ve evine çok uzak bir polis merkezine tayin edildiğini söylüyor:

17 yıllık polis memuru Engin, “Polis zaten psikolojik olarak yorulmuş, mesai saatleri uzun, sınırsız ve belirsiz. Amirin iki dudağın arasında görev yapıyor. Amirlerinin verdiği kanunsuz emri yazılı olarak istese, hemen sürgüne gönderiliyor.” Polis İbrahim de, “Amir baskısı teşkilatta emek gibi, su gibi bir şey. Teşkilatın yönetim stili bu” diyor. Doğan ise, “Anayasal hakkınız olan yıllık izinlerinizi bile amirin o anki ruh haline göre kullanabiliyor ya da kullanamıyorsunuz” diyor.

Haber Merkezi