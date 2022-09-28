Preveze Deniz Zaferi’ni kutladılar

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Preveze Deniz Zaferi’nin 484’üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla dalış eğitmeniyle su altında Türk bayrağı açtı.

Deryalar üstünde bir kutlu zafer: Preveze Turan, Deniz Yıldızları Spor Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen ile Kerpe’de yaklaşık 20 metre yükseklikte falez bulunan Kartalkaya mevkisinden dalış gerçekleştirdi. Anan Turan ile Türkmen, daha sonra Preveze Deniz Zaferi’nin 484’üncü yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı. Tarihi Ceneviz Limanı mendirek kalıntıları ve deniz çayırlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen dalış, saat sürdü. AA

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