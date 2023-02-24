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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Prof. Dr. Görür: Bu memlekete az yol, az havaalanı yapsınlar ama kentlerimizi depreme dirençli yapsınlar

24 Şubat 2023, Cuma 17:00
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem bu toplumun gerçek bir problemi. Siyasetten önemli, en az hukuk kadar önemli. Bizim şu anda günlük faaliyetlerimizi sürdürmemiz bile bizim için ağır olmuyor mu? Nasıl bu konuda hiçbir şey olmamış gibi davranılabilir? Bu memlekete az yol, az havaalanı yapsınlar ama kentlerimizi depreme dirençli yapsınlar. Biz geleceğimizi depreme kurban etmek istemiyoruz” dedi.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Prof. Dr. Görür, ayrıca, “Ben kişisel olarak bir karar aldım. Artık bu ülkede fay tartışmayacağım. Depremleri durdurma gibi bir lüksümüz de yok. Depremleri gerçek olarak algılayıp siyasetçisi, yöneticisi ve halkıyla; artık bu bence zaman kaybı olan fay tartışmalarını bir tarafa bırakıp; gelecek depremde yıkılmamak için, on binlerce insanımızı kaybetmemek için bu tartışmayı bırakıp; depremde yıkılmamak ve canlarımızı kaybetmemek için deprem dirençli kentler nasıl oluştururuz, onu tartışalım. Bütün gücümüzü ona verelim. İstanbul’u düşünün. Eğer düşündüğümüz deprem gelirse bütün Marmara bölgesinde ekonomi çarkları durur. Eğer ekonominin çarkları durursa, Türkiye ekonomik açıdan diz üstü çöker. Türkiye sadece ekonomik değil, siyasi bağımsızlığını da kaybeder” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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