Prof. Dr. Karakaş: AİHM kararlarına uymakla yükümlüyüz

Eski AİHM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız” açıklamasına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı’nın şu andaki ifadesi, yürüyen prosedür açısından erken değerlendirme” dedi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre Karakaş, Karakaş, “Türkiye Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olduğuna göre, onun almış olduğu kararlar da bağlayıcıdır, onlara uymakla yükümlüdür… Siyasi bir organ olduğu için ilerleyen prosedür içinde onlar ayrıca siyaseten değerlendirilir. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yargı organı. Dolayısıyla AİHM’in kararları bağlayıcıdır… Yani ‘Bağlayıcı değildir’ denilmesini ben bir hukukçu olarak hakikaten anlayamıyorum.” diye konuştu. Haber Merkezi

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