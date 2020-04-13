Prof. Dr. Sözüer: İnfaz paketi akademi dünyasından saklandı

​İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, bazı maddeleri TBMM Genel Kurulu’ndan geçen infaz paketinin, “Meclis’e sunulmadan önce akademi dünyasından saklandığını” söyledi.

Hukukçulardan gizlendi

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarı Prof. Dr. Sözüer, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanlarının katkılarıyla hazırlanan ve öğretim üyeleri Selman Dursun ve Serdar Talas tarafından kaleme alınan bilimsel görüşü TBMM’ye gönderdi. Teklifin, birçok konuda “örtülü, fiili af getirdiği” belirtilen görüşte, kapsamlı düzenlemeleri içeren yasa teklif metninin TBMM’ye sunulmadan önce, değerlendirilmek üzere konuyla ilgili akademik kuruluşlarla paylaşılmadığı kaydedildi. Cumhuriyet’in haberine göre, görüşte, şu değerlendirme yapıldı: “Mevcut teklifte sırf cezaevlerindeki yoğunluğu azaltma hedefi uğruna, geçici hükümlerle yetinilmekte, koşullu salıverilme ve özel infaz usullerinde bu kurumların niteliğiyle bağdaşmayan, bunların adeta içini boşaltan değişiklikler yapılmaktadır. Oysa cezaevlerindeki kapasite aşımını azaltma noktasında, dönemsel bir yoğunluk söz konusu ise bu sorunun çözümü; örtülü, karmaşık ifadeler içeren ve hukuki esası olmayan istisnalarla dolu geçici maddelerin getirilmesi değil, eşitlik ilkesini gözeten ve adı açıkça af olan bir düzenleme yapılmasıdır.”