Protestocu gençlerden suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmacı olduğu TRT World Forum etkinliğinde İsrail’e ticaretin tamamen kesilmesi yönünde protesto eylemi yaptıkları için bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 7’si kadın 9 kişinin avukatları, ‘’çıplak arama ve kötü muamele’’ iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!

9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

Gazze’ye ses olmak suç mu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, “Çıplak arama uygulamasından sonra kıyafetleri kontrol edilen müvekkillerin başörtüleri, şalları, feraceleri uzun olduğu gerekçesiyle kesilmiştir(...) İşbu fiillerin, insan onuruyla bağdaşmadığı ve ruhsal acıya neden olduğu, müvekkillerin aşağılanması amacıyla yapıldığı yani tam da TCK’nın 94. Maddesi’nde ifade edildiği üzere işkence olduğu tartışılmaz açıklıktadır. ‘Çıplak arama’, ‘ince arama’, ‘ayrıntılı arama’ adlarıyla kibarlaştırılarak anılsa da söz konusu olan açıkça genital aramadır, rektrum aramasıdır, anüs aramasıdır. Zaten teknik olarak ‘arama’ olarak da anılamaz. Zira bu eylemin mevzuatta karşılığı yoktur” denildi. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.