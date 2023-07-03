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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Provokasyonlar müsbet hareketle boşa çıkarılır

03 Temmuz 2023, Pazartesi
Kur’an yakma tahriklerine, şiddet tuzağına düşmeden verilecek en iyi cevap, müsbet hareketle “Doğru İslam”ı anlatıp ona ayna olmak.

Dünya barışı Kur'an'la mümkün
Müsbet hareket nedir?

 

Önemi bir kez daha görüldü

İsveç’te yine tekrarlanan Kur’an yakma provokasyonu ve Fransa’da Müslüman bir gencin polis kurşunuyla katledilmesi sonrasında gelişen tepkiler, Bediüzzaman’ın ısrarla vurguladığı müsbet hareket prensibinin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi.

Sağduyu ve hikmet çizgisi

Tahrik ve saldırıların sağduyu ve hikmet çerçevesinde doğru metodlarla bertaraf edilmesi anlamına gelen müsbet hareket prensibine riayet edilmesi gereği, Madımak ve Başbağlar provokasyonlarının yıldönümünde, ülkemiz için de hayatî bir önem taşımaya devam ediyor.

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