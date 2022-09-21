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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Provokasyonlara dikkat

21 Eylül 2022, Çarşamba 20:12
Zaman zaman tartışmalı beyanlarıyla gündeme gelen bir “tarikat hocası”nın son olarak sarf ettiği “Çok vatan haini var, temizlik gerekecek” sözleri tepkiyle karşılanırken, bu tür beyanların kaale alınmaması gerektiği belirtiliyor.

Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrikasında başörtüsü yasağı getirdiği için MSB tarafından açığa alınan Müdür Albay İlhan Coşkun’un girişimi de havayı bulandırmaya yönelik bir provokasyon olarak değerlendirildi ve tepki çekti.

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  • Hüseyin İlhan

    21.9.2022 21:46:43

    Yine aynı senaryolar yine masumların haklarına tecavüzler ve bitmek bilmeyen entrikalar. DİN adına ahkam kesenler esasen aziz üstadımzın ifade ettiği şekilde sadece hayatlarına doğru islamiyeti yerleştirseler millete örnek olsalar daha doğru davranmış olacaklar amma'ZALİMİN ZULMÜNE,FESADIN ATEŞİNE ODUN TAŞIMAYA DOYMUYORLAR.,

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