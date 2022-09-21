Provokasyonlara dikkat

Zaman zaman tartışmalı beyanlarıyla gündeme gelen bir “tarikat hocası”nın son olarak sarf ettiği “Çok vatan haini var, temizlik gerekecek” sözleri tepkiyle karşılanırken, bu tür beyanların kaale alınmaması gerektiği belirtiliyor.

Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrikasında başörtüsü yasağı getirdiği için MSB tarafından açığa alınan Müdür Albay İlhan Coşkun’un girişimi de havayı bulandırmaya yönelik bir provokasyon olarak değerlendirildi ve tepki çekti.

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