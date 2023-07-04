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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Provokasyonlara karşı ortak tavır çağrısı

04 Temmuz 2023, Salı
KUTSAL DEĞERLERE YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI İNSANİ DEĞERLER ORTAK PAYDASINDA BULUŞAN HERKESİN SAMİMİ VE GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA İÇİNDE BERABERCE MÜCADELE VERMESİ GEREKİYOR.

Dünya barışı Kur'an'la mümkün
Kur'an'a yönelik insanlık dışı büyük saygısızlığa bir tepki de Avrupa Birliği'nden

 

Küresel dayanışma ihtiyacı

İsveç’te tekrarlanan Kur’an yakma tahriki, Fransa’da Müslüman bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Lübnan’da iki Hıristiyan gencin katli ve İsrail’in Filistin’de devam eden cinayetleri gibi örnekler, barış ve huzur için küresel bir dayanışma ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı.

Ortak mücadele stratejisi

Provokasyonlara karşı bilhassa Müslüman ve Hıristiyanların; BM, AB ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası teşkilatların ve sivil toplum örgütlerinin ortak bir tavır sergilemeleri ve güçlerini birleştirerek müşterek bir mücadele stratejisini hayata geçirmeleri gerekiyor.

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Fitneye karşı birlik olalım

Lübnan’ın Trablus Müftüsü Muhammed İmam ve Maruni Başpiskoposu Yusuf Suveyf, ülkenin kuzeyinde iki Hıristiyan gencin öldürülmesinin ardından “bölge ve mezhep fitnesi” çıkmaması için ortak uyarı yaptı.

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Bu saygısızlığın Avrupa’da yeri yok

İsveç hükümeti, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te ya da Avrupa'da yeri yoktur" açıklaması yaptı.

İsveç hükümeti, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'daki bir caminin önünde Kuran-ı Kerim yakılmasını "İslamofobik" bir eylem olarak nitelendirerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından yapılan İslamofobik eylemlerin Müslümanları rencide edebileceğinin tamamen farkında. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

Açık bir provokasyon

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Kuran'ın ya da başka herhangi bir kutsal metnin yakılmasının saldırgan ve saygısız bir eylem ve açık bir provokasyon olduğunun belirtildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te ya da Avrupa'da yeri yoktur" denildi. Bakanlık aynı zamanda İsveç'in "anayasal olarak korunan toplanma, ifade ve gösteri özgürlüğü hakkına" sahip olduğunu da sözlerine ekledi. İsveç hükümetinin "kınama" açıklaması İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önlem çağrısı sonrası geldi.

Haber Merkezi

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Provokatörün girmediği kılık yok

İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’i yakan Iraklı Selvan Momika’nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı. Musul’a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika’nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi’ye bağlı “Süryani Şahinleri” adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika’nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul’a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor. 

Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin “Şii milis grubu Ketaib İmam Ali’ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu” olduğunu ifade ediyor. Musul’un DEAŞ’tan kurtarılması sonrası “Süryani Birliği” adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi’ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019’daki gösteriler esnasında ise Sadr’a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti. Basında Irak’ta bazı insan hakları suçlarına karıştığı belirtilen Selvan Momika’nın İsveç Demokrat Partisi üyesi olduğu iddia edildi. (AA)

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