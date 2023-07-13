Provokasyonların hedefi insanları birbirine düşürmek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kur’an yakma eylemlerinin “insanların arasını açmak” amacıyla yapıldığını vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kınandı

Dünya barışı Kur'an'la mümkün

Hollanda'daki "İslam Deneyim Merkezi"yle ön yargılar yıkılacak...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin “dini hoşgörüye saygı gösterin” çağrısında bulundu.

Türk, İsveç’te son zamanlarda Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin durumları değerlendirmek amacıyla BM İnsan Hakları Konseyi’nde konuştu. Kur’an-ı Kerim yakılması hakkında “dini hoşgörüye saygı gösterin” çağrısında bulunan Türk, bir milyardan fazla Müslüman için Kur’an-ı Kerim’in “inancın özü” olduğunu ifade etti. Türk, yakma eylemlerinin “insanların arasını açmak” amacıyla yapıldığını vurgulayarak inanma ya da inanmama hakkının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi için temel olduğunu kaydetti. Tüm ana akım ve azınlık inançlara sahip insanlara karşı yapılan nefret söylemlerini kınayan Türk, çeşitliliğin tüm toplumlar için faydalı olduğuna dikkati çekti.

Nefret söylemleri çözüme kavuşmalı

Türk, önde gelen siyasetçilerin ve üst düzey dini şahsiyetlerin saygısızlık ve hoşgörüsüzlüğe karşı “önemli bir rolde” bulunduklarını söyledi. İfade özgürlüğünün “belirli temeller çerçevesinde kısıtlanması” gerektiğinin önemine değinen Türk, özellikle bazı otoriter hükümetlerin bu kısıtlamaları “sıklıkla yanlış” kullandığının altını çizdi. Türk, bazı söylemlerin şiddete teşvik ettiğini kaydederek, çok sayıda şiddet eyleminde insanların ibadet yerlerinin içi dahil dini inançlarına göre hedef alındığını dile getirdi. Nefret söylemlerinin sosyal medya nedeniyle yayıldığını ifade eden Türk, bu sorunun eğitim ve farklı dinlere mensup insanların daha fazla topluma katılmasını teşvik ederek çözülmesi gerektiğini kaydetti.