PTT Genel Müdürlüğü’nden ayrımcılık iddiası

Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, sendika üyesi PTT çalışanlarının sürgün edilmesiyle ilgili “PTT Genel Müdürlüğü, sendikamıza karşı açık olarak sendikal ayrımcılık uyguluyor. Sendika üyemiz ve sendika yöneticilerimiz İzmir’den Ağrı’ya, İstanbul’dan Hakkari’ye, Trabzon’dan Bitlis’e kadar Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürgün edildiler. Ailelerinden ayrıldılar. Aileler parçalandı” açıklaması yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ankara - anka

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