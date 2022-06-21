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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Pusulayı kaybettiler - Karamolloğlu: İktidar büyük çelişki içinde

21 Haziran 2022, Salı 11:27
ERDOĞAN VE ARKADAŞLARININ DAHA ÖNCE SÖYLEDİKLERİ PRENSİPLERLE BUGÜN YAPTIKLARI ÇELİŞİYOR.

BU KADAR ÇELİŞKİYE GİRDİLERSE...

“Bundan 19 yıl , 15 yıl, hatta 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının ülke yönetimiyle ilgili prensipleri neydi, hatırlayalım ve bugün söyledikleriyle ne kadar çeliştiğini görelim. Bu kadar çelişkiye girmişlerse pusulayı kaybetmişler demektir.”

 

ADALET YOKSA HUZUR OLMAZ

“Ahlakî ve manevi değerleri ihya etmez, baskıcı bir düzen kurarsanız orada huzur olmaz. Adaleti ortadan kaldırırsanız hiçbir zaman huzuru hâkim kılamazsınız. Siz de huzur bulamazsınız. İnanç ve düşünce hürriyeti de adaletle sağlanır.”

***

PUSULAYI KAYBETTİLER

SP lideri Temel Karamollaoğlu, “Bundan 19 yıl önce, 15 yıl önce, hatta 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının bir ülkenin yönetimiyle ilgili prensipleri neydi, onları hatırlayalım ve bugün söyledikleriyle ne kadar çeliştiğini görelim. Bu kadar çelişkinin içine girmişlerse pusulayı kaybetmişler demektir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının bir araya geldiği altılı masa görüşmeleriyle ilgili eleştirilerine cevap verdi. Karamollaoğlu, İzmir’de partisinin Konak 8’inci Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını geçmişteki prensiplerini kaybetmekle eleştiren Karamollaoğlu, “19 yılı aşan bir süredir Türkiye’yi yöneten bir iktidar var. Bundan 19 yıl önce, 15 yıl önce, hatta 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının bir ülkenin yönetimiyle ilgili prensipleri neydi, onları hatırlayalım ve bugün söyledikleriyle ne kadar çeliştiğini görelim. Bu kadar çelişkinin içine girmişlerse pusulayı kaybetmişler demektir. Ülkeyi yönetemezler, prensipleri kalmamış. Bir tane hedefleri var, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalabilmek. Milletin refah, huzur içinde olması, bu ülkenin problemlerini çözmesi, dünyaya örnek bir medeniyet inşa etmesi bu arkadaşlarımızın gündeminde yok. Sadece düşmanlaştırarak oylarını arttırma gibi bir politikaları var” dedi.

Adaleti ortadan kaldırırsanız huzuru toplumda hâkim kılamazsınız

Karamollaoğlu, “Bugün bazen arkadaşlarımız çıkıyor, ‘Bu altılı masada ne işiniz var? CHP’yle bir araya nasıl gelirsiniz? Erbakan Hoca hayatta olsaydı sizi lanetlerdi’ diyor. Hadi oradan sahtekar! Nasıl görmüyorsun sen böyle bir gerçeği? Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz. Ama uzlaşmayı da biliriz. Her iş adım adım gerçekleşir” dedi. Karamollaoğlu, ayrıca, “Ahlaki ve manevi değerleri ihya etmez, baskıcı bir düzen kurarsanız orada huzur olmaz. Adaleti ortadan kaldırırsanız hiçbir zaman huzuru toplumda hâkim kılamazsınız. Siz de huzur bulamazsınız. Saadet, inanç, fikir ve düşünce hürriyetinin ülkede sağlanmasına dayanır. Sadece bizim için değil, bütün dünya için. İnanç, fikir ve düşünce hürriyeti de adaletle sağlanır. Bu prensipler olmadan olmaz. Bu prensiplerin arkasından da elbette insanımızın maddi ihtiyaçlarının sağlanması, bugünkü düzen içinde ekonomik ihtiyaçlarını giderecek imkanlara kavuşması gelir. Onun arkasından da izzet ve şeref kazanır, bütün dünyaya hakim olmak için gayret ederiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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