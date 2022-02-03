Rahip Brunson: Türkiye benim üzerimden pazarlık yaptı

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, Halk TV’den gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu.

Hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildikten sonra ‘casusluk’ suçlamasıyla 21 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve ülkesi ABD’ye dönmesine izin verilen Brunson, Türkiye’nin “Bakalım kullanabilir miyiz?” diye kendisini içeride tuttuğunu belirterek, perde arkasına ilişkin şunları aktardı: “Uzun bir talep listesi vardı. FETÖ’yü istediler. Birkaç defa anlaşmış hükümetler. Sonra Türkiye çekiliyor. ‘Hayır, daha fazla istiyoruz.’ (diye) Amerika’nın veremeyeceği bir şey istediler. ‘Halk Bankası meselesini çözelim’ gibi. Suriye’de bazı şeyler. Trump ise ‘Verebileceğim bir şey isteyin’ dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Bu bir yargı süreci, Amerika’nın bırakılmasını istemesi hakarettir’diyordu. Bunları söylerken, biliyordum ki, perde arkasından pazarlığımı yapıyorlar. Hep karşılık olarak bir şey istediler. ‘Bırakırız, ama şunu verin.’ (gibi) Beni öyle kullandılar.”

Haber Merkezi