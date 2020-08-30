Rakamlar gerçekleri söylemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19’den ölenlerle ilgili açıklanan rakamların doğruyu yansıtmadığını savundu.

Türkiye’nin bu süreci yönetme konusunda iyi bir sınav vermediğini savunan İmamoğlu, “Bizde bu sayılar var. Şimdi yeniden tartışma açmış olacağız. Bizim derdimiz tartışma açmak değil ki. Bizim derdimiz şeffaflık. Ben görüyorum. Bu rakamları bunu bir kısım siyasilere verdik. Neyi gizliyorsunuz. Tüm ölümleri kayda alan kurumuz. Nakli yapan da biziz. Mezarlıklar Müdürlüğü bizde, ölümler bize geliyor. Bunun gizlisi saklısı olmaz” dedi.

Ankara’da toplam 563 kişi öldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Ankara’da toplam 563 kişi öldü. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar. Rakamları az açıklamanın kime ne faydası var. Bence tam tersi olmalı. 30 vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden, ne sünnetten vazgeçer. Biraz ikna ile biraz korkutarak, biraz zorlamayla bu tedbirlere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız” diye konuştu.