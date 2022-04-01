HIZLA ARTMAYA DEVAM EDEN PAHALILIK DAR VE SABİT GELİRLİ KİTLELERİ İYİCE BUNALTIRKEN, RAMAZAN AYINA ET, ŞEKER VE PİDE FİYATLARINA YAPILAN YENİ ZAMLARLA GİRİYORUZ.

ŞEKERE % 31, ETE % 10 ZAM

Türkşeker’in yaptığı yüzde 31 zamla şekerin 5.96 lira olan kg fiyatı 7.80 liraya çıkarken, etin kilosu yüzde 10 zamlandı. Et ve Süt Kurumu, görevden alınan eski Genel Müdürün gösterdiği “uzun kuyruklar” gerekçesiyle ete yüzde 48 zam yapmıştı.

RAMAZAN PİDESİ 7.5-10 TL

330 gr pide fiyatının 6 TL olarak açıklandığını, ama birçok fırının buna uymayacağını belirten Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 400 gramlık pidenin semtlere göre 7.5-10 TL arasında satılacağını söyledi.

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Ramazan öncesi zam furyası

Ramazan’a girerken kırmızı et ve şekere yeniden zam gelirdi. Ayrıca 330 gramlık pidenin 7.5-10 TL arasında satılacağı ifade ediliyor.

Ramazan’a birkaç gün kala, dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendeden sonra toptan satışlarda da kırmızı et fiyatlarının üç haneli rakamları göreceği ifade edildi. Dünya gazetesinden Ömer Gören’in haberine göre 27 Kasım 2021’de toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29 Aralık 2021’de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları 80-85 lira bandına geldi. Yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olmaya başladı. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak. Önceki yıllarda yüzde 20 karla çalışan kasap esnafı, artan masraflar sebebiyle yüzde 40’la çalışmak zorunda kaldı.

Kilosu 7,80’e yükseldi

Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), şekere yüzde 30 zam yaptı. Böylece TÜRKŞEKER’de şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan 7,80 liraya yükselmiş oldu. İmalatçı firmalara şeker arzına yeniden başlandığını bildiren TÜRKŞEKER, “Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir” açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peynir, yumurta, süt ürünleri gibi temel gıdalar başta olmak üzere şekerde de KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamıştı. Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra TÜRKŞEKER, şekere 4 Mart’ta yüzde 20, dün de yüzde 30 zam yaptı.

7,5-10 TL arasında satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinde gram azalırken, fiyatlar da artıyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışlarını karşılayamayan fırınların artık kafalarına göre gram ve fiyat uyguladığını söyledi. Normal pidenin 400 gram olması gerektiğini vurgulayan Kolivar, bunun altında kalan pidenin kuruduğunu belirtti. 330 gramlık pidenin 6 TL’ye satılacağını ancak çok sayıda fırının buna uymayacağını ifade eden Kolivar, 400 gramlık pidenin de semtler arasındaki farkla 7.5-10 TL arasında satılacağını kaydetti. Kolivar, “Pide 400 gramın altında olmaz. Olursa kurur. İftardan sahura kalmaz” dedi. Sözcü’de yer alan haberde bazı fırıncıların susamsız, çörek otsuz pide sözlerine tepki gösteren Cihan Kolivar, “Yumurtasız menemen nasıl olmuyorsa susamsız pide de olmaz” dedi.

Haber Merkezi