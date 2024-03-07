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7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ramazan sofraları nasıl kurulacak?

07 Mart 2024, Perşembe
RAMAZAN’A SAYILI GÜNLER KALA, DAR GELİRLİ AİLELER İFTAR VE SAHUR SOFRALARINI NASIL KURACAKLARINI KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR.

ALIM GÜCÜ KALMADI

Gıdada fiyat artışları durmak bilmiyor. Marketlerde etiketler hemen her gün değişiyor. Vatandaş, “Herşey o kadar pahalı ki gücümüz yetmiyor. Maaşa zam gelmeden önce herşeye zam geliyor. Alım gücü diye birşey kalmadı. İyi idare edilemiyoruz. Bu gidişe artık bir dur demek lâzım” diye yakınıyor.

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Ramazan sofraları nasıl kurulacak?

Ramazan yaklaşıyor, dar gelirli kara kara iftar ve sahur sofrasını nasıl kuracağını düşünüyor. Vatandaşlar, “Her şey o kadar pahalı ki gücümüz yetmiyor” diye yakınıyor.

Ramazana sayılı günler kala iftariyelik fiyatlarındaki artışa tepki büyüyor. Vatandaş, “Her şey o kadar pahalı ki gücümüz yetmiyor” diye yakınıyor... Ramazan yaklaşıyor, dar gelirli kara kara iftar ve sahur sofrasını nasıl kuracağını düşünüyor. Fiyat artışları durmak bilmiyor. Marketlerde ise etiketler hemen her gün değişiyor. Fiyatlardaki artışla ilgili bir market çalışanı “Pastırma geçen sene bin 200 lira civarı iken bu sene 2 bine yaklaştı. Hurma 300 liraydı, bu sene 500 lirayı geçti. ” ifadelerini kullandı. Emekli bir vatandaş ise şunları söyledi: “Yaşamaya çalışıyoruz. Hayat şartları belli. Salam, pastırma almak hayal oldu artık. Geçmiş dönemlerde iftariyelikler daha boldu. Şu an hurma alıken bile hangisi daha ucuz ona bakıyoruz. Aslında herkesin sofrasında bulunması gereken şeyleri biz artık seçerek almak mecburiyetindeyiz.”

 İYİ BİR YAŞAMI HAK EDİYORUZ

Başka bir vatandaş, “Geçen markete gittiğimde bütün fiyatların neredeyse iki katına çıktğını gördüm. Marketi dolaşıyorsun ve bir şey alamıyorsun. Bu gerçekten çok acı. Giderek sofralardaki ürün sayısı azalıyor. Biz Türk milleti olarak bunu hak etmiyoruz. İyi bir yaşam hak ediyoruz” diye konuştu. Bir berber ise hayat pahallığıyla ilgili şunları dedi: “Alım gücümüz yok. Kıymanın kilosu  olmuş 500 lira, pastırmanın kilosu 2 bin lira, tulum peyniri 550 lira... İftariyeliği nasıl alacağız? Her şey o kadar pahalı ki gücümüz yetmiyor. Alım gücü diye bir şey kalmadı. İyi idare edilemiyoruz. Bana göre güzel bir köy ağası bu yönetimden daha iyi idare eder bu ülkeyi.”

YAŞAMA SEVİNCİMİZ GİTTİ

Emekli bir memur ise şunları söyledi: “Maaşlarımız geriye saydığı için kaliteden ve miktardan ödün vermek zorunda kalıyorum. 60 yaşındayım ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir yerde ‘dur’ demek lazım. Çünkü ben acaba maaşıma daha çok zam gelir mi diye düşünürken maaşa zam gelmeden önce her şeye zam geliyor. Onun için bence ücret artışına da ‘dur’ demek lazım.” Başka bir emekli ise, “Sadece bir zeytinle orucunu bozabiliyorsa ne mutlu insanlara. Her şey o kadar pahalı ki yanlarına yaklaşmak mümkün değil. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah bugünlerden en kısa zamanda kurtuluruz” ifadelerini kullandı. Depremzede bir vatandaş da, “Yaşama sevincimiz gitti. Aylık gelirim 12 bin lira, 10 bin lira ev kirasına veriyorum. 2 bin lira ile ne yapabiliriz?” dedi.

Ankara - anka

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