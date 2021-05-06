Ramazan ve Avrupa Günü birlikte kutlanacak

AB, RAMAZAN AYI BOYUNCA GIDA PAKETLERİ DAĞITIYOR. BİRLİKTELİK, HOŞGÖRÜ VE DAYANIŞMA RUHUYLA RAMAZAN VE AVRUPA GÜNÜ BİRLİKTE KUTLANIYOR.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile ortaklaşa, yaklaşık 20 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında binlerce aileye ulaşıyor. Son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da, Avrupa Günü Ramazan ayına denk geliyor. Birliktelik, hoşgörü ve dayanışma ruhuyla Ramazan’ı ve Avrupa Günü’nü birlikte kutluyoruz. Avrupa.info’nun haberine göre pandemiden dolayı bu yıl umut ve dayanışma ruhu, daha derin bir anlam ifade ediyor. Ramazan ayının başından bu yana, AB Bilgi Merkezleri ağı 19 ilde gıda paketleri dağıtarak ülke genelinde 50.000’den fazla aileye ulaştı.

Ramazan sonuna kadar devam edecek

Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu yardımın alıcıları arasında pandemiden etkilenen Türk aileleri ile mülteci aileler yer alıyor. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bu vesileyle şu açıklamayı yaptı, “İslâm dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayında herkes, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için ilave çaba sarf etmelidir. Bu düşünceyle, AB Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu hediye paketleriyle Ramazan’ı ve yaklaşan 9 Mayıs Avrupa Günü’nü hep birlikte kutlamayı hedefliyoruz.

