Rant hırsı yine felaket getirdi

Önceki afetlerden ders alınmaması ve yanlış yapılaşmaya devam, megakent istanbul’u bir defa daha sel felâketine teslim etti.

Metrekareye 125 kg yağış

Bilhassa Başakşehir ve Küçükçekmece’yi etkileyen sağanak yağışlarda metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü belirtildi. İlk tesbitlere göre selde 2 kişi vefat etti, 12 kişi yaralandı. 1754 ev ve işyeri selden etkilendi. Kırıkkale’nin Demirköy ilçesindeki selde de 3 kişi can verdi, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşananlar bir sonuç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Ne yazık ki bunlar zamanında yanlış yapılaşmanın bugünkü bize yansımaları. Derenin üstüne şehir kurmak bir tek bizde var. Elimizde sihirli değnek olsa da 4-4.5 senede bütün sorunları aşabilsek. Gerçekten çok güçlü yatırımları yaptık, ama yeterli olmadığını görüyoruz.”

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İstanbul’u sel vurdu

İstanbul ve Kırklareli’ni sel vurdu. İstanbul’da salı günü akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış özellikle Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’de hayatı alt üst etti. Su baskınlarında iki kişi öldü, 12 yaralandı.

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelere salı akşamı metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışın oluşturduğu sel ve su baskınları nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki kişi öldü. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, su baskınlarında yaralanan 12 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını haber verildi. Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilendi. Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi’nde dün sabah itibariyle sağlık hizmetleri veriliyor.

Bin 808 ihbar geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan sağanak ve sel baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, “Şu ana kadar sahada bin 808 ihbar gerçekleşti. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre İstanbul’da; Arnavutköy’de 291 konut, Başakşehir’de 131 konut ve 650 işyeri, Küçükçekmece’de 98 konut ve 13 işyeri, Sultangazi’de 10 konut, Eyüpsultan’da 30 konut selden etkilendi. Bu ilçelerde çok sayıda araç da suya gömüldü.

Kırklareli’nde vefat sayısı 5’e yükseldi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. İğneada beldesindeki selde vefat edenlerin sayısı 5'e yükseldi.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan kişiyi aramayı sürdürüyor.