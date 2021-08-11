Rant için mi söndürülmedi?

Saadet Partisi heyeti yangınlarda sabotaj ihtimalinin bir heyet tarafından araştırılmasını talep ediyor. Heyet, yangınların söndürülememesinin sorumlusu olarak iktidarı işaret ediyor.

Saadet Partisi heyeti Akdeniz kıyılarında çıkan yangın bölgelerinde incelemelerde bulunduktan sonra bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, Akdeniz kıyısında başlayan yangınların kontrol edildiği görülse de yeni çıkan yangınların ülke güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Gazete Duvar’a konuşan Saadet Partisi Muğla İl Başkanı Cebrail Tümenci, Muğla’daki yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Tümenci, yanan bölgelerin bakir yerler olduğuna dikkat çekerek, yangınların düşündürücü olduğunu belirtti. Tümenci, Muğla’da çıkan yangınların hızlı müdahale ile kısa sürede söndürülebileceğini ancak idarenin bunu istemediğini iddia etti. Buna gerekçe olarak ise, sermaye gruplarının alanda yapılaşacağını savundu.

Benzer senaryolar yaşanabilir

Yangının termik santral gibi stratejik alanlara sahip yerlere dayandığında söndürme çalışmalarının kuvvetlendirildiğini söyleyen Tümenci, “Ören’de yat limanı yapılacağı 10 yılı aşkındır bu bölgede konuşuluyor” dedi. Ormanın olduğu yerde yat limanın olmasının istendiğini savunan Tümenci, ormanların bilerek yakıldığını ileri sürdü. Yangınlar tamamen söndürüldükten sonra bölgede bir heyet kurulması gerektiğini savunan Tümenci, bu heyete yerel halkında dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Daha öncede yanan Pina yarımadasına da dönemin turizm bakanı ‘otel yapılmayacak’ deyip 2 yıl sonra yanan yere 10 otel yapıldığını hatırlatan Tümenci, şu an yaşanan yangınlardan sonra benzer senaryonun yaşanabileceğini ifade etti.

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PLANSIZLIK ORMAN YANGINLARINI BÜYÜTÜYOR

Uzmanlar, ormanı bir kaynak olarak gören “kalkınma” odaklı politikaların yerine orman koruma politikalarının uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Orman ekolojisi uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, “Eğer orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklıysa insanların ormanlarla ilişkisini geliştirecek etkinliklere yönelmeli ve yangın çıkma nedenlerini minimuma indirmelisiniz” diyor. Prof. Dr. Neyişçi, Bakanlık bünyesindeki teknik kadrolar için yapılan alımların liyakatsiz gerçekleştirildiğini ve iktidarla aynı görüşü benimsemeyen tecrübeli personellerin görevden uzaklaştırıldığını savundu.

Yasalarla daha çok orman kaybedildi

Prof. Dr. Neyişçi, günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen alevlerin Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşmasının önüne geçilemediğini ve bu durumun kriz yönetimindeki başarısızlığın önemli bir göstergesi olduğunu savunuyor. Neyişçi’nin planlama eksikliğine dair dikkat çektiği bir başka nokta ise, ormanın yanı başına kurulan tatil köylerinin olası bir yangında nasıl tahliye edileceğinin planlanmamış olması. Kırsal Çevre Derneği’nden Ahmet Demirtaş ise özellikle son yıllarda verilen maden ruhsatları nedeniyle ormanların parçalanarak yol geçen hanına döndüğünü söylüyor: “Orman yangınları ile kaybedilen ormanlar, aslında bu çıkarılan yasalarla kaybedilen ormanların yanında devede kulak.”