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26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Rant siyaseti yıkılacak, Türkiye ayağa kalkacak

26 Şubat 2023, Pazar 01:44
DP LİDERİ UYSAL: 100 BİNLERCE VATANDAŞIMIZI ENKAZ ALTINDA BIRAKAN RANT SİYASETİ YIKILACAK.

ANKA KUŞU MİSALİ

Gültekin Uysal depremlerin en çok vurduğu şehirlerden Kahramanmaraş’ta konuştu: “100 binlerce vatandaşımızı enkaz altında bırakan AKP’nin 20 yıllık plansız, ahlâksız ve rant odaklı siyaseti yıkılacaktır. Nihayetinde bu Cumhuriyet 100. yılında Anka Kuşu misali yeniden dirilecektir.”

KONUŞACAĞIZ Kİ...

“Çadır dağıtamayan, çadır devletine dönüşmüş bir devlet... Acının olduğu günde konuşacağız ki bunlar yaşanmasın. Birileri istiyor ki, kendileri siyaset yapsın, başkaları konuşmasın. Gözlerimizi kapatınca bu gerçekler, yaşanan acılar, felaketler görülmeyecek mi?”

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Rant siyaseti yıkılacak, Türkiye ayağa kalkacak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP’nin 20 yıllık plansız, ahlaksız ve rant odaklı siyaseti yıkılacaktır! “ dedi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Deprem bölgesindeyim… Gördüğüm şudur; 100 binlerce vatandaşımızı enkaz altında bırakan AKP’nin 20 yıllık plansız, ahlaksız ve rant odaklı siyaseti yıkılacaktır! Nihayetinde bu Cumhuriyet 100. Yılında Anka Kuşu misali yeniden dirilecektir” dedi. Depremin başından bu yana, Hatay ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine ziyaret ettiğini belirten Uysal,  “Deprem bölgesinde tahlil ettiğimiz bir gerçek var; depremin merkez üssü Kahramanmaraş ama felaketin merkez üssü bu liyakatsizlik. Kahramanmaraş-Afşin’de deprem sonrası oluşturulan Çadırkent’te depremzedelerimizi ziyaret ettik ve geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık” şeklinde konuştu. 

Gözler kapatılınca acılar görünmeyecek mi?

İktidarın kurumları ele geçireceğiz mantığıyla Kızılay da dahil olmak üzere bir tane işleyen kurum kalmadığını söyleyen Uysal, “Çadır dağıtamayan, çadır devletine dönüşmüş bir devlet düşüncesi var. Ama devletle olan vatandaşın akitleşmesi işte bu zor anında, bu zor gününde, felaket, deprem anında devletin bütün varlığı ile beraber ilk anından itibaren burada olmasıydı. Siyaset kendi mecrasında bütün bunları konuşacak. Acının olduğu günde konuşacağız ki bunlar yaşanmasın. Birileri istiyor ki, kendileri siyaset yapsın başkaları konuşmasın. Bu gerçekler, bu hakikatler görülmesin bilinmesin diye RTÜK bazı kanallara baskı uyguluyor. Gözlerimizi kapatınca bu gerçekler, yaşanan acılar, felaketler görülmeyecek mi?” diye sordu. 

Deprem  yönetimsizlikten felakete döndü

Depremin bir felaket haline dönmesinin sebebinin hazırsızlık ve yönetimsizlik olduğunu da söyleyen Gültekin Uysal, “Türkiye’ye getirilmiş keyfi yönetimin konuşulmaması isteniyor. Biz milletimizin vicdan hizasında durarak bütün bunları konuşma mecburiyetimiz var. Deprem bölgesinde milletimizi dinliyor onlara kulak veriyoruz. Depremin merkez üstü Elbistan ama felaketin merkez üstü maalesef liyakatsizlikten tutalım aklı dışlayan ‘ben yaptım oldu’ mantığı içerisinde zor anlara, kış günlerine değil yaz gününe hesap etmiş, hiçbir hazırlığı olmayan devletin fonksiyonelliği sıfırlanmış, kişi devletine dönüşmüş sistematiğin tabi çıktısıdır” diye konuştu.

RECEP GÖREN - ANKARA

 

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