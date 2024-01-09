Rant yasası AYM'de

Türkiye’de deprem riski nedeniyle başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm ihtiyacı gündemdeyken, Cumhurbaşkanlığı’na konut bölgesi, yaşam alanı olan yerleri de rezerv alan ilan etme yetkisi verilmesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündemine taşındı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, AKP iktidarınca “kentsel dönüşüm yasası” olarak tanıtılan yasa değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal edilmesi talebiyle 4 Ocak’ta AYM’ye başvurduklarını açıkladı. Gökhan Günaydın, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un konut dokunulmazlığı ve mülkiyet hakkı bakımından iptal edilmesi gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Biz kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, konut stokumuzun dayanıklı hale getirilmesi, kentlerimizin dirençli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Ancak buralardan birilerinin rant üretmesini istemiyoruz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 462

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.