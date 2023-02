TAHA AKYOL: Güya denetimden geçmiş olmalarına rağmen depremde bunca bina niye yıkıldı?

Gazeteci Yazar Taha Akyol, Yeni Asya’ya konuştu.

BU ANLAYIŞ İFLAS ETTİ

“İktidarda hâkim zihniyet inşaatçılık ve rant ekonomisi. Depremle bu anlayış iflas etti. İçinde 2 binden fazla insanın yaşadığı çok lüks siteler yapılmış. O siteler yerle bir oldu. Neden? Burada denetim yoksunluğu, rasyonel zihniyetin yokluğu karşımıza çıkıyor.”

HERKES SEFERBER OLDU

“Yardımlarda verilmek istenen izlenim; herşeyi biz yapıyoruz, vatandaşın imdadına koşan sadece biziz. Halbuki herkes seferber oldu. Sadece benim açtığım kanal derseniz, başka yerlerden yardım ulaşmasının daralması manasına gelir.”

***

Rant zihniyeti ve denetimsizlik yıktı

Gazeteci Yazar Taha Akyol, Kahramanmaraş merkezli depremde AKP hükümetinin rant zihniyeti ve denetimsizliğinin büyük yıkıma sebep olduğunu söyledi.

Akyol, Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında düşüncelerini anlattı. “Bu deprem konusu Türkiye’nin müzmin bir derdidir” diyerek söze başlayan Akyol, “Karşılaşmadığımız ama ileride karşılaşacağımız bir sorunu ciddiye almamak, hele o zaman bakarız düşüncesi yahut ihtimal vermemek, zayıf ihtimal olarak görmek. Burada esas problem, Türkiye’nin gerekli kanunları ve yönetmelikleri çıkardığı halde yapı denetim yapmayışı. 1999 Gölcük Depremi’nde Türkiye 18 bin insanını kaybetti. Bu çok büyük bir kayıptı. Endüstriyel bir bölge olması insani bakımdan da büyük bir hasar meydana getirdi. O zamanki hesaplar 14 milyar dolar, TÜSİAD’ın hesabına göre de 16 milyar dolar civarında hasar meydana gelmişti. Bu Türkiye için çok büyük bir şoktu. Hem ölümler bakımından hem de iktisadi tahribatı bakımından” dedi.

Bu anlayış iflas etti

99 depreminden sonra gerek Ecevit hükümeti gerek ondan sonra gelen AKP hükümetinin birtakım düzenlemeler yaptığını ifade eden Akyol, “İstanbul’da, Allah korusun bir deprem anında insanların sokak ortasında kalıp üzerlerine büyük binaların yığılmasını önlemek için geniş toplanma alanları tespit edilmişti. Bu, felaketin ardından bizde uyanan bir bilinci gösteriyordu. Fakat şu anda İstanbul’da toplanma alanlarından hemen hemen hiçbiri kalmadı. Hepsi Naci Görür hocanın söylediği gibi alışveriş merkezine çevrildi. Nasıl olsa olmaz anlayışı ve bir de rant anlayışı. Bugün sayın Kani Torun, biliyorsunuz hem diplomattır hem hekimdir ve Gelecek Parti’sinde Genel Başkan Yardımcısıdır. Kendisi bir mülakatta, bu belediyelerin hemen hemen tamamının Maraş dahil olmak üzere ta 1990’lı yıllardan beri Milli Görüşçü belediyelerin elinde olduğunu, bu belediyelerdeki hakim zihniyetin inşaatçılık ve rant ekonomisi olduğunu ve bu depremle bu anlayışın iflas ettiğini söylüyor. Kendisi de bu Milli Görüşten gelen, değerli, sözüne güvenilir kıymetli bir insan” ifadelerini kullandı.

Lüks siteler yerle bir oldu

Akyol şunları söyledi: “Hükümetin icraatına baktığımızda, hükümetin Kanal İstanbul projesi özellikle. O da bir inşaat rant projesidir. Böylece kalkınmanın, inşaatla, rantla, sadece yolla, köprüyle, büyük binalarla olacağı anlayışı o yaptığımız binaların altındaki fay hattının geçmesinde deprem riski nedir, fay hatları var mıdır düşüncesini zihinden uzaklaştırdı. Bugünkü depreme baktığımızda da son yıllarda yapılan inşaatların taze olmasına rağmen, 1999 depreminden sonra çıkan yönetmeliklerin imar kanununa göre güya denetimden geçmiş olmasına rağmen bunların çöktüğünü görüyoruz. Çok lüks siteler yapılmış, içerisinde 2 binden fazla insanın yaşadığı çok lüks siteler yapılmış. O siteler yerle bir oldu. Neden? Bunun altında deprem var mıdır? Deprem konusunda bilim adamları ne diyor? Deprem konusunda hangi kanunlar çıkarıldı? Hangi denetimleri yapmamız gerekir? diye düşünmek yerine, istikbale, geleceğe dair tedbirleri düşünmek yerine büyük rant, büyük binaları dikerek de bakın nasıl kalkınıyoruz düşüncesi bu maalesef bir gelişme problemidir. Maalesef bunu yaşıyoruz.”

‘Her şeyi biz yapıyoruz’ diyorlar

“Dikkatimizi çeken bir şey var; bazı binalar da yıkılmamış. Demek ki o yıkılmayan binalar gibi binalar yapılsaydı, en azından hem yıkım, hem de daha önemli olan can kaybı bu kadar olmayacaktı. Özetlersek burada bir denetim zihniyetinin yoksunluğu, rasyonel zihniyetin yokluğu karşımıza çıkıyor. Pandemide olduğu gibi, verilmek istenen izlenim, her şeyi biz yapıyoruz. Tamam bir tabii afet olarak pandemi geldi, şimdi de aynı şekilde bir tabii afet olarak deprem başımıza geldi. Ama bununla mücadele eden sadece biziz, vatandaşın imdadına koşan sadece biziz. AFAD desen bize bağlı. KIZILAY da bize bağlı. Türkiye’nin 150 yıllık yüz akı bir müessese olduğu halde onlara bağlı bu görüntüyü vermek için. Halbuki Türkiye’de çok şükür milli vicdan ve dayanışma duygusu mevcut. Merhamet duygusu, sevap duygusu var. İnsanlar her fikirde, seküler, dindar, sağcı, solcu, şu partiden bu partiden bütün insanlar, sivil toplum kuruluşları, bütün siyasi partiler adeta bir yardım teşkilatıymış gibi seferber oldular. Ancak yola çıkan tırların üzerine ya Valilik adı yazıldı veya da belediyenin adı yazıldı, kendi görüntülerini vermek için.”

OHAL yetkileri nasıl kullanılacak?

“Depreme gidecek olan yardım darboğazdan geçmiş durumda. Siz gidecek olan kanalları, sadece benim açtığım kanal derseniz, başka yerlerden yardım ulaşmasının daralması manasına gelir. O yüzden gelişmiş demokratik ülkelerde, sivil toplum siyasetten bağımsız olarak sosyal yardım amacıyla, sağlık amacıyla, kadın hakları amacıyla ve çeşitli konularda iktidardan bağımsız kendileri faaliyet gösterirler Daha sonra Ohal ilan edildi ve bu yetkilerin nasıl kullanılacağının açıklanması lazım. Bu açıklanmadığı sürece falanca vali falanca bakanın emriyle çeşitli işgüzarlıkla haklı eleştirilere bozgunculuk diyerek engellenmesi gibi bir tehlike var. O yüzden ilan edilen OHAL’in nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır. Sonuç olarak, bu çok derin bir yara. Kuruması çok zor, uzun süre devam edecektir. Ama şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım; kuvvetler ayrılığı yoksa demokrasi yoktur. Denetim ve denge yoksa orada her türlü suistimale açık bir yapı var demektir. Demek ki kuvvetler ayrılığı prensibinin hakim olması ve denetim ve dengenin olması gerekiyor.”

HABER: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ