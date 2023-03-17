"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

17 Mart 2023, Cuma
Malzeme mühendisi Erhan Mataracı, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketini değerlendirdi.

Mataracı, “Ülkemizde yapılaşma maalesef uygun planlamalar doğrultusunda yapılmıyor. Ranta göre veya modaya göre ülkenin her tarafında yapılaşmalar oluyor. Dere yataklarına evler yapılması buna bir örnek. Her ilde yapılacak binaların, altyapıların, yolların farklı özelliklerde olması gerekirken ülkemizde maalesef bu kriterlerin hiçbiri dikkate alınmıyor. Türkiye çok farklı coğrafi özelliklerde birçok bölgeye sahip olduğu için her bölgesinde farklı kurallar uygulanması gereken bir ülke ama bizde genel kurallar belirlenip her yerde aynı şartlar uygulanıyor(...) Şehir planlamaları dönemin modasına veya rantına göre değil, uzun vadeli planlara göre yapılmalı ve bu planlara sadık kalınmalıdır” dedi.

İstanbul - Musa Aydın

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

    Rapor var tedbir yok

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ramazan’da Aksa gönüllüleri

    Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

    Hukuk enkazından böyle çıkılır

    Bürokratlar da görüyor ki, hükümet gidici

    Bu nasıl devlet yönetimi?

    Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

    4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

    Depremden etkilenen çocuklara moral

    Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

    Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp durumda

    Fransızlar ülke genelinde sokağa indi

    Yâ Rab, bize merhamet et

    Başakşehir, Gent'e elendi

    AKP’liysen her şeyin geliyor

    Bugün ittifakımız daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı ibret almayacağız?
    Mikail YAPRAK

    Eğer bir iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karalamak marifet mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem enkazından gelen mesaj
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?
    İbrahim ERSOYLU

    Hilmi Uran’a yazılan mektup
    İbrahim Yasir Teğiş

    Yanlış anılar ve tebliğ metodu
    Genel

    Rapor var tedbir yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.