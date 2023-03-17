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17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Rapor var tedbir yok

17 Mart 2023, Cuma
2021'DE YAZILAN AFAD-ŞANLIURFA VALİLİĞİ ORTAK RAPORU, SELİN DE GÖZ GÖRE GÖRE GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR.

O DERELER TAŞACAK

İl Afet Risk Azaltma Planında, il merkezinde taşkın olacak dereler Cavşak, Karakoyun, Akpınar dereleri olarak ifade ediliyor ve buralarda ıslah çalışması gerektiği belirtiliyor. Ama yapım ihalesi yapıldığı halde yer teslimi yapılmadığı için ihaleler iptal edilmiş.

İMARA AÇILMIŞ

Ortak raporda, gerekli finansmanın teminindeki sıkıntılar, ödenek yetersizliği, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmemesi, taşkın olacak yerlerin imara açılmış olması, derelerin temizliğinin yapılmaması gibi hususlara da dikkat çekilmiş.

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Rapor var tedbir yok

AFAD’ın Şanlıurfa için 2021’de hazırladığı raporda muhtemel bir selde taşacak derelerin belirtilmesine rağmen tedbir alınmadığı için ölümlerin göz göre göre geldiği anlaşıldı.

Maraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Urfa, Adıyaman ve Malatya’da etkili olan yağışlar sele dönüşürken 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hala kayıp. Gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda 2021 İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) raporu ile ilgili detaylara yer verdi. Ağırel’in paylaşımları şu şekilde: “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sel felaketi ile ilgili paylaşımında şunları yazdı: ‘Yakın geçmişimizde yaşanan en büyük sel felaketi ile karşı karşıyayız. Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik.’ Yani depreme ‘Asrın Felaketi’ diyen partinin yönettiği belediye sele, ‘Yarım Asırlık Felaket’ demişler. Gerçekten öyle mi? Oysaki 2021 yılında AFAD ve Şanlıurfa valiliğinin ortaklaşa düzenlediği IRAP var. Yani İl Afet Risk Azaltma Planı… Madde madde yaşanacakları yazılmış raporda.”

İhaleler iptal edilmiş!

“Mesela sel felaketi bölümünü inceleyelim…” diyen Ağırel şunları söyledi: “Taşkın olacak dereleri ilçeler dahil yazmışlarİl merkezi için hangi derelerden bahsediliyor raporda? Cavşak, Karakoyun, Akpınar derelerinden bahsediliyor ve sel olacak yerler derecelendiriliyor. Peki yağan yağmurlarda hangi dereler taştı? Cavşak, Karakoyun ve Akpınar… Peki, taşan dererler için ne deniyor biliyor musunuz? Yer teslimi yapılmayan yerlerde ıslah çalışması yapılamamış. Hatta yapım ihalesi yapıldığı halde yer teslimi yapılmadığından ihaleler iptal edilmiş!”

Ölümler göz göre göre gelmiş

“Başka ne denmiş?” diye soran Ağırel, “Büyük projelerin finanse edilmesindeki sorunlar, ödenek yetersizliği, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmemesi, taşkın olacak yerlerin imara açılmış olması, derelerin temizliğinin yapılmaması gibi sebepler var. (...) Rapor kapı gibi hazırlanmış. Ölümler göz göre göre gelmiş. Dahası da var. Dere ıslahı için para bulunamadığı yazan raporun aksine Şanlıurfa Belediyesi Japonya’dan borç para almış. Ama bunu dere ıslahında kullanmak yerine Taliban’a göndermiş” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Sel, Diyarbakır ve Mardin’i de vurdu

Diyarbakır’da sağanak yağmur nedeniyle köprülü kavşaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar, suyla dolan alt geçitlerde suya gömüldü. Sur ilçesinde bir binanın çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle çatıdan düşen parçaların isabet ettiği iki araçta hasar meydana geldi. Dicle Nehri kenarında binlerce depremzedenin kaldığı çadırkent ise yağışlar nedeniyle tahliye edildi. Sel Mardin’i de etkiledi. Mardin’de de etkisini gösteren kuvvetli yağışlarla birlikte başta kırsal mahalleler olmak üzere birçok yer su altında kaldı. Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerinde taşma nedeniyle ulaşım zorlaştı.

Haber Merkezi

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Köprü çöktü, yol kapandı

Adıyaman genelinde etkili olan yoğun sağanak dolayısıyla Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü’nde kısmi çökme meydana geldi. Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, bazı köy yollarında heyelan meydana geldiğini, yolların açılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Adıyaman - aa

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