Raportörden ‘Kopenhag’ hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin düzenlendiği Vilnius’a hareket etmeden önce “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Sanchez Amor değerlenirdi. İspanyol bürokrat Amor, İsveç’in NATO üyeliği ile Türkiye’nin AB üyeliği arasında bağ kurulmasını yanlış bulduğunu söyledi. Amor, Türkiye’nin AB üyeliğinin Kopenhag kriterlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. DW Türkçe için gazeteci Kayhan Karaca’nın sorularını cevaplayan Sanchez Amor, vize serbestisi sağlanması konusunun da Türkiye’ye bağlı olduğunu belirtti. Haber Merkezi

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