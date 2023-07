TÜİK’İN SÜREKLİ TARTIŞILAN ENFLASYON RAKAMLARINI BU AY İKİ GÜN GECİKMEYLE AÇIKLAMASI AYRI BİR TARTIŞMA KONUSU OLDU.

Haziran ayı enflasyonu açıklandı - TÜİK: % 38,21 - Enag: % 108,58

İTO VE ENAG YAPIYOR DA...

TÜİK yıllardır her ayın 3’ünde açıkladığı enflasyon rakamlarını bu ay iki gün gecikmeyle açıkladı ve gerekçe olarak “bayram tatilinde işyerlerinden fiyat toplayamaması”sını gösterdi. Bu gecikme ve gerekçesi “İTO ve ENAG yaparken TÜİK niye yapamıyor?” sualini gündeme getirdi.

MAAŞ ZAMLARINI DÜŞÜK TUTMAK

Yapılan yorumlarda asıl sebebin maaş zamlarını düşük tutma hesabı olduğu ifade edilirken, bu uygulamanın öteden beri sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in sözünü ettiği rasyonel zemine böyle bir anlayışla nasıl dönüleceği sorgulanıyor.

Rasyonel zemin bu mu?

Seçimler sonrasında ekonomide rasyonel politikalara dönüş olacağı söylenmesine rağmen TÜİK’in enflasyon verilerini zamanında açıklamaması eleştirildi.

Gazeteci yazar Yalçın Doğan “TÜİK neden geç kaldı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. T24’te yazan Doğan, ülkede pahalılıktan kaynaklı yaşanan memnuniyetsizliği hatırlatarak, “AKP iktidarı o memnuniyetsizliği bir ölçüde gidermek amacıyla memur ve emekli aylıklarına yapılması düşünülen zammı ki, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, haftalardır propagandaya dönüştürüyor. Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına ne ölçüde zam yapılacak?.. Milyonlarca memur ve emekli bu zammı merak ediyor. Zam oranının belirlenmesi TÜİK’in ilk altı aylık enflasyon oranına bağlı. TÜİK altı aylık enflasyon oranını ne ölçüde açıklarsa, memur ve emekli aylıklarına o oranda zam yapılması söz konusu” dedi.

TÜİK neden toplayamıyor?

“Aylık enflasyon oranları her ayın 3’ünde açıklanıyor” diyen Doğan, “İTO Ve ENAG zamanında açıklarken, TÜİK kendine göre, kimsenin inanmadığı bir gerekçeye takılıyor: “Bayram tatilinde iş yerlerinden fiyat toplayamam”. Sen toplayamazsın da, İTO ve ENAG nasıl topluyor?.. TÜİK neden toplayamıyor?.. Yıllar ve yıllardır, bayramda seyranda, iyi günde kötü günde, her koşulda her ayın 3’ünde açıkladığı enflasyonu bu sefer neden iki gün geciktiriyor?.. Bayram bahanesine sarılarak, neden iki gün erteliyor? Neden geciktiriyor?.. Çünkü, hükümet toplantısı. Ayın 3’ünde, yani önceki gün hükümet toplantısı var. Dünya aleme ilan ediyorlar ki, kendileri ilan ediyor, bu toplantıda memur ve emeklilere Temmuz ayında verilmesi öngörülen zam görüşülecek. Neye göre, hangi ölçüye görüşülecek?.. TÜİK altı aylık enflasyon oranını açıklamamış ki, o toplantıda zam oranı ona göre belirlensin, o enflasyon oranı yok!.”

Önce zam oranı sonra enflasyon

Doğan şunları söyledi: “Akla şöyle bir ihtimal geliyor. Bunlar “memurumuzu, emeklimizi, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” diye defalarca söz veriyorlar ya... Buna karşılık... Bütçede para suyunu çoktan çekmiş bulunuyor. Yani, zam oranını sınırlı tutmak isteyebilirler. O sınırın çözümü var: TÜİK’in enflasyon oranının açıklamasını geciktirmek, ertelemek. Hükümet toplantısında memur ve emeklilerin zam oranını belirlemek. Yani, önce aylıklara zam oranı belirleniyor, TÜİK enflasyon oranını ona göre ilan ediyor!.. Bu bir senaryo. İktidara yakın ekonomik çevrelerde çok konuşulan bir senaryo. İTO ve ENAG zamanında açıklamışken, TÜİK’in, hem de en kritik ayda gecikmesi, akla ister istemez her türlü senaryoyu getiriyor.”

Milyonlarca memur ve emekli TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonunu bekliyordu. TÜİK verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 38,21’e geriledi, söz konusu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Zamlara ilişkin kanun teklifi ise bu meclise sunulacak.

Temmuz’da enflasyonda yükseliş tekrar başlıyor

Ekonomistler TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini yorumladı. İris Cibre: Üfe kükredi (aylık 6.5%, Yıllık 40.42%) Baz etkisi geçen aya göre düşük görünmesini sağladı. Fakat, gelecek ay itibariyle yüksek enflasyonlu aylar bitiyor ve Tüfe ve Üfe süratini artırıyor olacak. Gelecek ay Tüfe de kükreyecek, el mecbur... Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor. Prof. Veysel Ulusoy: Bayram etkisinin dorukta olduğu 1. Oteller ve pansiyonlar 2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı, kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır. Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş. Önemli bir fark.”

Ekonomideki hiçbir öngörü tutmuyor... Kredi faizleri çıktı, mevduat faizleri düştü

Bankacılık sektörü kaynakları yıllık ihtiyaç kredi faizinin bazı bankalarda yüzde 60’a kadar çıktığını, TL mevduat faizininse yüzde 40’ın altına gerilediğini vurguladı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre MB’nin faiz üst limiti devam ettiği için politika faizi kadar güncelleme yapılsa da ticari kredide arz halen daha sınırlı bulunuyor. Bankacılık sektörü kaynakları kamu bankalarında faizlerin en az 70 baz puan arttığını kaydederken özel bankalarda ise artış 50 baz puanı geçti. İhtiyaç kredilerinde ise kamu başta olmak üzere bankacılık sektörü faizleri arttırdı. Uzunca bir süre kamu bankaları 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,94 seviyesinden kabaca yıllık bileşik faiz yüzde 25 seviyelerinde kullandırıyordu. Bu hafta başından itibaren kamu bankaları ihtiyaç kredi faizini yüzde 2,64’e çekti.

