Red var, isim yok

OHAL Komisyonu, öğretmenlikten ihraç edilen Ceren Bilen’in göreve dönüş başvurusunu ret gerekçesinde bir dâvâ dosyasını gösterdi. Dâvâ dosyasında Ceren Bilen’in isminin bile geçmediği öğrenildi.

Duvar’daki habere göre Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi Ceren Bilen’in, OHAL Komisyonu’nda beklediği başvurusu karara bağlandı. Komisyon, bugüne kadar görülmemiş bir ‘ret’ gerekçesi açıkladı. Bilen, kendisine tebliğ edilen gerekçeyi gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü komisyon bir dosya numarası paylaşıp Bilen için, “Bu dosya kapsamında ismi geçiyor” dedi. Ancak söz konusu dosyada Bilen’in ismi yer almıyor.

Komisyona göre yargılanıp beraat etmiş

15 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca Gaziantep, Hakkâri, Mardin gibi illerde çalışan sınıf öğretmeni Ceren Bilen, 29 Ekim 2016’da yayımlanan KHK ile mesleğinden ihraç edildi. Bilen, göreve dönmek için OHAL Komisyonu’na başvurdu. Komisyonda bekleyen dosya yıllar sonra karara bağlandı. Komisyon, ‘ret’ kararında, “Temin edilen bilgilerde başvurucu hakkında silâhlı terör örgütüne üye olma suçundan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2016/5914 numaralı soruşturma dosyası kapsamında kovuşturma olmadığına dair karar verildiği” ifadeleri yer aldı. Bilen, ‘ret’ kararını görünce araştırma yapmaya başladı. Söz konusu komisyonun işaret ettiği numaradan dosyaya ulaşan Bilen, bu dosya kapsamında hiç yargılanmadığını ve bu dosyada isminin geçmediğini gördü. Ayrıca bu dosyanın varlığıyla ilgili Bilen’e, daha önce herhangi bir bilgi verilmediği de ortaya çıktı.

Haber Merkezi