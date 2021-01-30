Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, siyasetin yargının üzerinden elini çekmesi durumunda yargı reformuna ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

İktidarın gündeminde yargı ve ekonomi reformu var. Reform paketlerine son şekli AKP MYK’da verildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP Grup Toplantısında reform paketlerinin önümüzdeki dönemde Meclis’e geleceğini söyledi. Basına yansıdığı kadarıyla “reform” paketinden yasaklar listesi çıktı. Çalışmalarına ara veren Meclis, 9 Şubat’ta açılacak. Yargı reformu paketinin de AKP Grubu tarafından Meclis’e teklif olarak sunulması bekleniyor. Reform paketi daha çıkmadan, yargı mensuplarının tepkisine sebep oldu. Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, teklif hazırlanırken yargı dernekleri ve sendikaların görüşlerinin alınması gerektiğine dikkat çekti. “Yasayı ilgilendiren tarafların hiçbir görüşü alınmamıştır” diyen Pehlivan, “Sosyal medya kullanımı ifade özgürlüğü açısından kıymetlidir. Anladığım kadarıyla susturulmak isteniyoruz” ifadelerini kullandı.

hürriyete aykırı bir anayasa çalışması

Kısıtlamaların muhtevasının çok önemli olduğunu söyleyen Pehlivan, “Tüm sorunların çözümü konuşmaktır, eğer sınırlandırma getiriliyorsa hele ki tamamen yasaklama getirilecekse bu son derece sakıncalı bir durum olur. Özgürlüğe aykırı bir anayasa çalışması olacaktır” dedi. Pehlivan, sosyal medya kısıtlamasına hâkim ve savcıların tepki göstermeyeceğine de dikkat çekerek, şunları söyledi: “O kadar suskun bir toplum haline geldik ki bu kararlara hâkim ve savcıların tepki göstermesi ‘hayal’ gibi geliyor. Sosyal medya hesaplarında kendi kimliğini açık bir şekilde paylaşan hâkim ve savcılar sosyal medyada hukuk üzerinden açıklama yapıyorlar. Ya da kendi özel yaşamlarına dair paylaşım yapıyorlar. Siz bunu yasaklayarak paylaşım yapmayı engelleyemezsiniz çünkü bu defa da sahte hesaplar üzerinden yine bir şekilde paylaşım yapılacaktır. Halbuki doğru insanlardan doğru ses çıkması toplumu doğru yönlendirecektir.”

‘Başsavcıların nasıl atandığını hepimiz biliyoruz’

Hukuk reformu paketinde hâkim ve savcıların atamasının ‘puanlama sistemi’ne göre yapılması planlanıyor. Pehlivan, hâkim ve savcıların atama kriterlerinin benzer şekilde yapıldığını söyledi. Pehlivan, ‘reform adı altına bunların öne çıkarılmasını doğru bulmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Zaten Yargıtay ve İstinaf Mahkemelerinde geçen dosyalarda hâkim ve savcıya iyi, orta, pekiyi veya notsuz geçen değerlendirmeleri var. Bunlar dikkate alınıyordu. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamış olup olmadığı, kararlarda işlenip işlenmediği bu da hâkime verilen üst derece mahkemelerin yapmış olduğu denetimde zaten göz önünde tutuluyordu. Şimdi buradaki puanlama nedir? Kim puanlamayı yapacak? Onu bilmek lâzım. Diyelim ki komisyon başkanlığına, başsavcılara verdi atama yetkisini. O komisyon başkanlarının, başsavcıların nasıl atandığını hepimiz biliyoruz.”

Yargı bağımsızlığı büyük tehlike altında

Artı Gerçek’in haberine göre, siyasetin yargının üzerinden elini çekmesi durumunda yargı reformuna ihtiyaç kalmayacağını söyleyen Pehlivan, “Ama maalesef yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı büyük tehlike altında. Herkesi aynı kefeye koyarak değerlendiriyorlar. Gerçekten işini doğru yapan meslektaşlarımız da olumsuz etkileniyor. Getirilmek istenen konular reform adı altında sunulabilecek herhangi bir yenilik içermiyor diye düşünüyorum” dedi.