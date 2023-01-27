Regaip Gecesi'nde eller dua için açıldı

Rahmeti ve bereketi bol “Üç Aylar’’ın rahmet dolu Kutlu gecelerinden ilki Regaip Gecesi, dünyada ve Türkiye’nin dört bir yanında camilerde idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi’nde program düzenlendi. Camileri dolduran 7’den 70’e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman’la Trakya’daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da da Regaip Kandili vesilesiyle etkinlikler yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 89

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.