Rehavet arttı, kurallar geride kaldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, “Rehavet arttı, kısıtlamalar kalktı. Maske, mesafe ve el temizliği kuralları geride kaldı” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Koronavirüs salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Rakamlarımız dünya ve Avrupa ile karşılaştırılınca düşük gibi görünse de 1000 vaka bugünlerde çok fazla. Bunu 500’lerin altına, sıfırlara doğru çekmeliyiz” dedi. Ünal, “ İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur” uyarısında bulundu.

İkinci dalga Ekim ve Kasım’da

Ünal, “Bir de ortada yanlış bir anlaşılma çıktı, ‘Havalar ısınınca bu virüs ortaya çıkmayacak’ dendi, böyle bir şey yok. Havaların sıcak olduğu ülkelerde de bu hastalık devam ediyor. Rehavet artı, kısıtlamalar kalktı. Bu, yanlış anlayışa neden oldu, maske, mesafe ve el temizliği kurallarında geride kaldı. Virüs insanların ağzını açık buldu mu bulaşıyor. Kapatacaksın ağzını, araya mesafe koyacaksın. Aşıda tek çözüm değil. O nedenle işin özünü kaçırmayacağız. Tedbir, tedbir, tedbir. İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur. İşte oraya hazırlıklı olmamız lazım. Bizim rakamlarımız dünya ve Avrupa ile karşılaştırılınca düşük gibi görünse de 1000 vaka bugünlerde çok. Bunu uğraşıp, didinip 500’lerin altına, sıfırlara doğru çekmeliyiz. Geçirmiş olan kişiler bu hastalığı bir daha geçirseler bile şimdilik, hafif ya da hiç semptomsuz geçirecek gibi duruyor. Geçirmiş olan kişiler de ben geçirdim diye ortalıkta dolanmayacak. Geçirmemiş kişiler gibi tedbirler almaya devam edecek”

Tedbirler sadece cezalarla olmamalı

Alınan tüm önlemlere rağmen Corona virüsüne yakalananların sayısı düşmeyince sivil toplum kuruluşları sokağa inmeye karar verdi. STK’lar ev ve işyerlerini gezerek hem bilinçlendirme yapacak, hem de koruyucu malzeme dağıtacak. Diyarbakır’da vaka sayılarının azalmaması üzerine sivil toplum örgütleri harekete geçti. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Sadece yasaklanarak yol alan bir anlayış var. Yasaklandığı zaman minimize olup, yasaklar kalktığı zaman hızla artan bir oranda virüs var. Bu yasaklama tüm kesimlere yansıyor. Burada bir toplumsal bilincin oluşması gerekir. Corona ile en az 1 yıl, belki 2 yıl, belki 3 yıl yaşayacağız. Bunda toplumu aydınlatmak bilinçlendirmek gerek. Herkesin bir şekilde bir savaşa girmesi gerekiyor. Yasakların yöntemlerinin doğru oluşmasını sağlamak gerekir. Merkezden alınan bu tür yasakların ve önlemlerin tek başına çare olmadığını düğün salonlarında gördük. İşin cezai müeyyidesi değil; ikna yöntemi, nasıl çalışacakları, çalışma alanları ile ilgili hem işveren, hem çalışanı bilgilendirecek yöntemlerle gidiyoruz” dedi.

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Burundan bulaşma riski daha yüksek

Covid-19 nedeniyle 182 bin 412 kişinin öldüğü, 5 milyon 956 bin 36 vakanın kayda geçtiği ABD’de, bilim insanları maske takarken burunu açık bırakanları uyardı: Çene altında takmak hastalığın bulaşma riskini artırıyor. Diken’in haberine göre, bilim insanları, bu uyarılarını Chapel Hill Kuzey Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya dayandırdı. Araştırmanın, burun kısmını kapatmanın ağzı kapatmak kadar hatta daha önemli olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi. Araştırma ekibindeki bilim insanları, solunum yollarındaki, corona virüsünün ‘vücuda sızması en muhetmel’ noktaları görüntüledi. Burundaki hücrelerin enfekte olmaya daha yatkın ve boğaz veya akciğerlere oranla virüsü yayma olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi.