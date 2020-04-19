Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vak’a sayısında düşüş var” sözleriyle açıkladığı tabloyu yorumladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlü, “Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam. Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vak’a sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer” ifadelerini kullandı. Özlü, “İyileşen hasta sayılarımız artıyor, yoğun bakıma ve yapay solunum cihazına ihtiyacı olan hasta sayılarımız az. Ölüm oranlarımız düşük. Türkiye, hekimleriyle, sağlık çalışanlarıyla, sağlık kurumlarıyla, sağlık sistemiyle gurur duymalı” görüşünü savundu.

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Ramazan Bayramı sonu normalleşme başlayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yapıldığı öğrenildi. Gelecek iki hafta çıkacak verilerin çok önemli olduğu, yeni mücadele takviminin buna göre oluşacağı belirtiliyor. Hürriyet’in haberine göre, İstanbul’da plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir’in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara’da ise kontrollü yaşamanın diğer iki şehre göre daha başarılı olduğu belirtildi. Bakan Koca’nın dile getirdiği Mayıs ayı takvimine göre Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği, Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.