Reisçi görünenler ülkeyi kaosa götürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal, “AK Partili ya da ‘reisçi’ gibi görünen bir akıl Türkiye’yi hızla kaosa sürüklüyor” dedi.

Ünal Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şimdi bu kifayetsiz muhterisler ve troller, yeni oluşumları kendi elleriyle ürettikleri ve AK Parti’yi böldükleri yetmiyormuş gibi, yanlış stratejilerle yeni partileri büyütecekler ve AK Parti’nin alanını daha da daraltacaklar. Samimi uyarı yapanları yine ihanetle suçlayacaklar. AK Parti’nin boşalttığı siyasi alanı tekrar doldurması elzemdir. Bu da en önce malum örgütlerin ve trol zihniyetinin tasfiyesiyle başlamalıdır. AK Parti kritik bir eşiktedir ve kuruluş kodlarına dönmezse kendi tasfiyesi kaçınılmazdır.”

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