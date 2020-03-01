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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Rejiminin askeri havaalanını Neyrab kullanılamaz hale getirildi

01 Mart 2020, Pazar 21:48
Esed rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

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Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep’teki askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

 

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. 

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti. 

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

Ilımlı muhalifler, İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

Ilımlı muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

Rejim hedeflerine yönelik TSK’nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler, rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir 23 mm top, 2 askeri araç, 12 pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

AA

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