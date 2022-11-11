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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rekabetçi kur vatandaşın seyahatini vurdu

11 Kasım 2022, Cuma 17:00
Rekabetçi kur nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılar ve alım gücünde yaşanan düşüşe değinen, eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, vatandaşın düşen alım gücünü havayolu taşımacılığı iç hatlar verisiyle gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan grafikli paylaşım yapan Kara “‘Rekabetçi kur’ politikasının göreli refah seviyemizi nasıl düşürdüğünü anlamak için iç ve dış hatlar yolcu sayısına bakılabilir” dedi. Kara sonraki paylaşımında ise “Dış hatlar yolcu sayısı pandemi öncesindeki tepe seviyelere dönerken, iç hatlar yolcu sayısı 2018’e göre yaklaşık yüzde 40 aşağıda. Alım gücündeki erimenin net yansıması” ifadesini kullandı. Kara son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Yukarıdaki grafiğe temel itiraz: İç hatlarda düşük tavan fiyat uygulaması nedeniyle hava yollarının iç hat sayısını azaltması. Peki, tersten soralım o zaman: İçerde alım gücü hızla erimeseydi tavan fiyat bu kadar düşük uygulanır mıydı?”

Haber Merkezi

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