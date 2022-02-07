Rektör İnci’ye tepki

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bütün bölümler, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ravichandran’ın sözleşmesinin atanmış rektör Naci İnci’nin talebiyle YÖK tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi.

Duvar’ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bütün bölümler, atanmış rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin talebiyle YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mohan Ravichandran’ın sözleşmesinin gerekçesiz iptaline dair bir açıklama yayımladı. Üniversitedeki bütün bölümlerin ortak açıklamasında; Ravichandran’ın ilgili bütün birim ve kurullar tarafından onaylanmış sözleşmesinin, güz döneminin ortasında Rektörlük talebiyle iptal edilmesinin Boğaziçi Üniversitesi’nin bütün demokratik yönetişim ilkelerine aykırı olduğu ve bu ve benzeri uygulamaların üniversitedeki yönetim krizinin göstergesi olduğu ifade edildi.

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