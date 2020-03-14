Risale-i Nur Kongresi ertelendi

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Risale-i Nur Enstitüsü Yeni Asya gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü dergisince organize edilen XIV. Risale-i Nur Kongresi ve “İnsanlık için yeniden Asr-ı Saadet” konulu panelin ülkemizde koronovirüs ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

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