Risale-i Nur’u araştıran Kanadalı gazeteci vefat etti

Müslüman Kanadalı Gazeteci - Yazar Fred A. Reed, vefat etti. Reed "Kur'an'ı anlayabilmek için Risâle-i Nur gibi bir anahtara ihtiyaç var" demişti.

Sonradan Müslüman olan Kanadalı Gazeteci-Yazar ve Ortadoğu uzmanı Fred A. Reed, Hakkın rahmetine kavuştu. 1939 doğumlu olan Reed, hayatının son 5-6 senesini Fas'ın İngeborg şehrinde yaşadı. 15 Şubat 2024 günü vefat eden Reed'in cenazesi Faslı Müslümanlar tarafından dualarla defnedildi. Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi'yi araştıran Reed'in 2007 yılında gazetemizde ropörtajı gerçekleştirilmişti.

Kur’an’ı anlamak için Risale-i Nur'a ihtiyaç var

Yeni Asya’nın sorularını cevaplandıran Kanadalı Müslüman yazar Fred Reed, "Müslüman olmamda ana etken Türkiye’de yaptığım araştırmalar. Türkiye benim için elbette bir dönüm noktası oldu. Türkiye’deki Müslümanların sekülerleşmeye karşı verdikleri devasa mücadele önemliydi. Dolayısıyla Risâle-i Nur’un bu açıdan benim İslâmiyeti seçmemde kesinlikle etkisi oldu. Direkt olmasa da dolaylı etkisi çok önemliydi diyebilirim. Ben bunu yazdığım kitapta da belirtmiştim. Şimdi de Kur’ân-ı Kerim’deki herhangi bir konuyla ilgili tefsir ve yoruma ihtiyacım olsa ilk baktığım kaynak Risâle-i Nur olmaktadır. Kur’ân kolay anlaşılmayan sırlarla dolu. Onu daha iyi anlayabilmek için Risâle-i Nur gibi bir anahtara ihtiyaç var" demişti.

İstanbul - Seyhan Şentürk