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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nur’u referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunuyor

22 Şubat 2022, Salı 09:00
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

N. CİHANGİR İSLAM (CHP İstanbul Milletvekili)

“Meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerden”, “adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün, tahakküm ve istibdadın aleyhinde” olan ve siyasî tarihimizin en karmaşık dönemi Meşrûtiyet yıllarında da bu tavrını sahih biçimde ortaya koyan büyük müfessir, kelâmcı, filozof ve âlim Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunagelen Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim.

Türkiye'de dindar ve muhafazakâr kesim sadece siyasî olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve ahlakî olarak da derin bir krizdedir. Bunun temel sebebi de iktidarla imtihanın büyük ölçüde kaybedilmiş olmasıdır. İktidar nehrinden geçerken tüm uyarılara rağmen aksırıncaya tıksırıncaya kadar içilen su, bedeni de ruhu da zehirledi. Talut'un ordusu gibi takatten düştüler. Türkiye'ye de, dünyaya da, insanlığa da söyleyecek sözleri yoktur artık.

Türkiye’de muhafazakârlığın kendi din dünyasını inşa ederken geriye doğru gidebildiği en son nokta saltanat yönetimlerinin din anlayışıdır. Hz. Peygamber’in (asm) Medine’sini bu nedenle kavrayamıyor, bilgi hiyerarşisinde Medine’nin en üst basamakta yer aldığını anlayamıyorlar. Kendi bilgi yetersizlikleri içinde bakabildikleri yer saltanat kültürünün fıkhı olunca da Müslüman oligarsişisini gayet normal ve doğal görebiliyorlar.

Kurumsal istişareye ve Meclisin siyasal sistemin kalbi olmasına muhafazakârın ilgisizliği bu kültürün ürünüdür. Adını saltanat hevesi koymasa da gizlediği ajandayı meşvereti budamaya çalışmasından anlayabiliyoruz. Fakat devlet ve milletin bekası istişarede, temsilî Mecliste ve sistematik meşverettedir. Üstad bunu veciz biçimde ifade etmişti: “Kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 85)

Zalimlerin istibdad kurup dindarlara ve başkalarına zulmetmiş olması dindarlara aynı şeyi yapma hakkı vermez, böyle bir rövanşı asla meşrûlaştırmaz. Her halükârda doğruyu yaparak beşeriyete “usvetu’l-hasene”, yani en güzel örnek olmak zorundayız. Hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasi şiarımız olmalıdır. Çünkü “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. (...) Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 44).

Yeni Asya Gazetesi’nin bundan sonraki ömründe de bu fikir ve dâvânın mecrası olacağından kuşkumuz yoktur. Yöneticileri ve çalışanlarıyla Yeni Asya camiasını muhabbetle selâmlıyor, sağlık ve başarılar diliyorum.

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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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