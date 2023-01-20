Risale-i Nur’un deryasında nurlandık

Çanakkale'den Denizli'ye onsekizden Altımışımı tamamlarken...

HATIRA: İKBAL İNCİ

Eşim, 13 Eylül 1980’de Çanakkale Eğitim Enstitüsü’de öğretim görevlisi olarak vazifeye başladığında on sekizini yeni bitirmiş iki kız anasıydım. Anam yerine koyduğum ablalarım vardı. Risale-i Nur’u evlendiğimde eşimden dolayı tanımıştım. Eşim her fırsatta ortaokul, lise hatta üniversiteden mezun olmak için beni çok teşvik etmişti. Fakat ben onun yanında çoktan Nur Üniversitesinde talebe olmuştum. Nur hizmetinin zevkini, ilminin kıymetini anladığımda gözümde başka hiçbir sevda kalmamıştı.

Eğitim’den Nur’un aşığı olmuş Anadolu’nun her tarafından gelen kız öğrencilerimizle evimiz dolup taşıyordu. Yaşları bana yakın hem de üniversite talebesi olan kızlarımızla aynı ailenin kızları gibi kardeş olmuştum. Kekleri, börekleri beraber yapar, birlikte yerdik. Tavşan kanı çaylar, kırmızı kitaplardan sohbetler, hatıralar, hayat hikayeleriyle dolu muhabbetli ve dostça geçen günler. Hepsi beni üniversite mezunu sanmışlardı. Onlar benim kardeşim, yaşıtım fakat ben onların ablasıydım. On üç yılım nasıl geçti anlayamamıştım. Şimdi hem kızlarım, onlar da Safiye Nur’um ile üç olmuşlardı, hem de onlarca nurun kahramanı bacılarım olmuştu. Kader bizleri savurdu. Herbirimiz bir başka diyara düştük. Uşak’ta Sıdıkam, Serpil’im, Bandırma ve Kahramanmaraş’ta Yasemin’ler...

Hiç aklımdan çıkmaz; bir gün sabaha karşı kapımızı çalıp hastalanan arkadaşını hastaneye götürmek için yardım istemeye gelen sonrasında nura talebe olan Çanakkale’de canım Safiyem, seni unuttuğumu sanma. Bursa’da Asiye’m, şimdilerde ulaşamadığım Ayla’m, Nuriye, Cahide, başörtüsü yasağına tepki olarak saçlarını sıfıra vurduran Çan’lı Ayşem ve Gülcan’ım, Biga’lı Aynur’um ve Asuman’ım sizleri hiç unutmadım, unutamam. Artık bunlar göz kamerası ile videosu çekilip hafıza kaydına alınan tatlı hatıralar.

“İkbal Abla nasılsın!”

Unutur gibi olduğum dünyanın hengamesine kapıldığım bir anda beni uyandıran hatta heyecanlandıran bir telefon sesi çınlıyor. Açtığımda; “İkbal Abla nasılsın!” diye kısık ve tatlı sesini hafıza kaydından hemen tanıdığım Urfa’lı Sabahat Konya’dan, Trabzon’dan altı çocuk anası olmuş Nurşen’im sesleniyor... Allah’ım bana ihlâsla muhabbetle dua eden böylesine dostlar, inşaallah cennetinde ebedi muhabbet etmeyi dilediğim kardeşler komşular bahşettin. Kur’an’ın bu asırdaki emsalsiz tefsiri olan Risale-i Nur’lar vasıtasıyla dünyamı da genişlettin. Allah’ım imanla girmeyi senden niyaz ettiğim kabrimi de genişlet. Ebedi cennetinde bütün dost ve sevdiklerimle saadete eriştir. Cemalini görenlerden eyle.

Aradan seneler geçiverdi. Manisa’da, Denizli’de derken yaş altmış oluverdi. Kızlar büyüdü ayrı evlerini yuvalarını kurdu. Heyecanımız duruldu. Hayat yeknesak hale döndü. Artık orta yaşlıların derste yer verdikleri yaşlı ablası oluverdik.

Geçen hafta yine bir telefon sesiyle heyecanlandım. Telefondaki ses hafıza kaydımın çok derinliklerinde kalmış birden çıkaramamıştım.

- İkbal ben Hatice, Turgutlu’dan Hatice.

Şimdi tanımıştım. Nur’a hayatını vakfetmiş, dünyanın kargaşasından uzak kalmış, Nur havuzunda bir buz parçası nevindeki enaniyetini eritmiş, tatlı büyük bir havuzun sahiplerinden olmuştu. Denizli’ye üç günlüğüne ders için geliyordu. Seneler sonra dünya gözüyle yeniden görüşecek, Nur’un sohbetlerinde dizdize olacaktık. Medresemizde misafirimiz olacaktı. Kendisini Antalya’dan Nejat Ağabeyin kızı Tuğba arayıp davet etmişti. Denizli’ye gelecek olan Tuğba kardeşimiz;

- Hatice Abla Denizli’ye derse gideceğim. Orada hiç tanıdığım yok. Sen de gelir misin? dediğinde, - Denizli’de İkbal Abla var. Çok canayakın, muhabbet ehli, deyivermişti.

Çarşamba akşam misafirlerimiz medresede kalacak perşembe de Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un deryasında beraber nurlanacaktık. Sanki Çanakkale’ye gittiğim ilk günler gibi şevk ve heyecan sarmıştı. Hemen tepsiler dolusu börekler, kızarmış kekler, üstüne güler yüz tatlı diller ile medresenin yolunu tuttum. Otuz sene önce Çanakkale’deki safiyet içinde nurun hakikatlerini nefes alır gibi kalbime, aklıma, akıl midesinde hazmedip bütün asab ve hissiyatıma doyasıya doldurmuştum. Üç gün sabahtan akşamın geç saatlerine kadar bütün kardeşlerimizle beraber sanki ilk tanışıyor gibi hasret ve muhabbetle kucaklaştık, nurun gönlümüzü okşayan sıcacık müjdeleri ile dolup taştık.

“Esselam-ü Aleyküm ya eyyühel kubur!”

Cumartesi sabahtan doktor muayenesinden sonra önce Denizli’nin güneyinde yüksek yamaçtaki seyir terasında bütün şehri tepeden seyrederek yaptığımız kahvaltının lezzetinin daha güzelinde ancak cennette bulabileceğimiz umut ve duası ile mezarlıktaki Nur’un şehidi Hafız Ali Ağabeyi, sonrada Nur talebeliğini tarikat şeyhliğine tercih edip müridleri ile beraber nurun kahraman bir talebesi Hasan Feyzi (Yüreğil) Ağabeyin kabirlerini ziyaret ettik.

-Esselam-ü Aleyküm ya eyyühel kubur!

-Esselam-ü aleyküm ya eyyühel Hafız Ali ve Hasan Feyzi Ağabeylerim nidalarıyla kabirler başında okuduğumuz Yasin-i şerifleri mübarek ruhlarına hediye edip ahirete irtihal etmiş bütün Nur talebelerine başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) ve üstadımız Said Nursi olmak üzere selâm ve dualarımızı gönderdik. Hafız Ali Ağabey’in şehadet hikayesini yadederken gözlerimiz doldu, yüreğimiz sızladı. Kaplumbağa misali, hani derler ya kaplumbağa yola düşmüş bütün hızıyla yürüyormuş. Nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Hacca gittiğini söylemiş. Bu hızla sen nasıl Kabe’ye ulaşacaksın? Dediklerinde olsun ulaşamazsam da Hac Yolunda ölürüm ya demiş. Bizler de sizler gibi fedakar ve kahraman bir nur talebesi olamayız belki. Fakat bu yolda ölürüz. Allah amelimizi niyetimize göre tamam sayar deyip, ümitle ve yeni bir şevkle medreseye ulaştık. Seminer tarzında Nur dersimiz olacaktı. Üç gündür dersin bir dakikasını bile kaçırmayan, şehrin en uzak semtinden herkesten önce gelip derin derin nefes alıp içine çeker gibi ders dinleyen yaşlı ablalar, gençler, orta yaşlılar, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi için İstanbul’da bulunan fedakar Aliye Bacımın da yüzüne kan, dizlerine derman gelmişti. İçi içine sığmıyor, heyecanla sık sık nefes alıyordu. Öyle bir ders olmuştu ki yıllar süren hasretimizi dindirmiş, husumet ve kırgınlıkları eritmiş, zıtlar adeta birbirinden ayrılmış, şerler defolup hayırlar gönlümüzü sarmıştı.

Üç gün ne kadar da çabuk geçmiş, yine yatsı vakti oluvermişti. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere yeniden sarılıp hasretimizi yüreğimize gömüp, visal kapısı olan kabrin öte yakasında cennette ebediyen beraber olmak dileğiyle vedalaştık.

Binler selâm ve dualar tatlı dilli, kavl-i leyyin sözlü, Risale-i Nur bülbülü canım Tuğba’m. Sakin fakat yeri geldiğinde tok ve net kararlı, istikrarlı fedakar, nura hayatını vakfetmiş cefakar kardeşim Hatice’m, seni de bütün Denizli hanımları namına kucaklıyor, yeniden görüşebilmek ümidi ile selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizler adeta cennetten üç gün yaşattınız, Allah sizleri bütün sevdiklerinizle ebedi cennetinde saadetlendirsin.