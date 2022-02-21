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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

21 Şubat 2022, Pazartesi 14:27
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

MERAL AKŞENER - İYİ Parti Genel Başkanı

53 yıl önce yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın, kısıtlı imkânlar ve özveriyle yayın hayatını sürdürmesi, özgür gazetecilik açısından çok kıymetli. 

Sırf hak ve hakikatten yana olduğu için, Basın İlân Kurumu üzerinden bile, haksız ve hukuksuzca cezalandırılmak istenen Yeni Asya’nın, yayın ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam etmesi de, özgür gazetecilik açısından çok kıymetli. 

Meşveretin ürünü bir yayın organını, “Risale-i Nur’un matbuattaki sözü, sesi” olma hedefiyle yürüyen bir yayın organını, bu tür kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürebileceğini zannedenlerin ne kadar yanıldığını hep birlikte izliyoruz. 

Bu kararlı duruş, medyamızın tamamında görmek istediğimiz bir duruştur. 

Bu vesileyle, hem Yeni Asya’nın emektarlarına hem de kıymetli okuyucularına seslenmek isterim; 

Bilin ki Türkiye bu adaletsizliklere daha fazla katlanmayacak. 

Milletimiz, ilk sandıkta bu adaletsizliklerin hesabını soracak. 

Hem gazeteciliğin, hem vicdanların daha özgür olduğu günler, çok yakında gelecek. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Gazetesi’ne, daha güçlü ve nice yıllar diliyorum.

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  • S.topuz

    21.2.2022 14:38:25

    18.2.2022 03:13:33 Biz, Allah rızası ve MEMLEKETİN ve AMEM-İ İSLAMIN selameti ve de gerçek DEMOKRASİ nin yeşermesi için gayret sarf ediyoruz! Ne siyasetten, ne de SİYASİLER' den hiç bir maddi menfaat beklemiyoruz. Istemezük de. Gölge etmesinler lüften, başka ihsan is-te-meeez. Bunu anlamayacak ne var ki? Sen yeter ki ANLAMAK isteee! Allah c.c, bu ÜLKEMİZ için hayırlı YOLU ve çığırı açan ve genişletenlerden ebeden razı olsun ve Cesaretlerini artırsın inşaallah. Her türlü şerirlilerin engellerinden muhafaza etsin. Amiiin . Teşekür ve muhabbetle,Allah yolunuzu veyolumuzu AÇIK etsin. Bu da GEÇÇÇEK inşaallah.

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