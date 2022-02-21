Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

MERAL AKŞENER - İYİ Parti Genel Başkanı

53 yıl önce yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın, kısıtlı imkânlar ve özveriyle yayın hayatını sürdürmesi, özgür gazetecilik açısından çok kıymetli.

Sırf hak ve hakikatten yana olduğu için, Basın İlân Kurumu üzerinden bile, haksız ve hukuksuzca cezalandırılmak istenen Yeni Asya’nın, yayın ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam etmesi de, özgür gazetecilik açısından çok kıymetli.

Meşveretin ürünü bir yayın organını, “Risale-i Nur’un matbuattaki sözü, sesi” olma hedefiyle yürüyen bir yayın organını, bu tür kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürebileceğini zannedenlerin ne kadar yanıldığını hep birlikte izliyoruz.

Bu kararlı duruş, medyamızın tamamında görmek istediğimiz bir duruştur.

Bu vesileyle, hem Yeni Asya’nın emektarlarına hem de kıymetli okuyucularına seslenmek isterim;

Bilin ki Türkiye bu adaletsizliklere daha fazla katlanmayacak.

Milletimiz, ilk sandıkta bu adaletsizliklerin hesabını soracak.

Hem gazeteciliğin, hem vicdanların daha özgür olduğu günler, çok yakında gelecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Gazetesi’ne, daha güçlü ve nice yıllar diliyorum.