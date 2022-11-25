Riskli yapılar acilen dönüştürülmeli

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, ülkemizde depremin can ve mal kaybı bakımından ilk sırada yer alan bir afet türü olduğunu belirterek, “Afetler nedeniyle yaşanan can kayıplarının yaklaşık yüzde 60’ı depremler nedeniyle meydana gelmektedir. Depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini kesin olarak bilemediğimiz için yeni acılar yaşanmadan riskli yapıların acilen yenilenerek dönüştürülmesi gerekmektedir” dedi.

Merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarılarda bulunan Yavuz ışık, “Geçmişte yaşadığımız depremlerde olduğu gibi, gelecekte olacak depremlere karşı tedbir alınmazsa büyük can ve mal kaybına uğrayacağız. AFAD verilerine göre 1900 yılından günümüze en az 5,0 büyüklüğünde 1.796 deprem kaydedilmiştir. 23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören *** KİPTAŞ’tan teklif: Riskli yapılar için de kampanya düzenlenmeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce Gölyaka’daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kamu kurumlarına birlikte çalışma çağrısı yaptı. Kurt, “Biz kamuya hep şu çağrıda bulunduk; ‘Gelin, bu işi birlikte yapalım’. Çünkü bu işin altından tek başına büyükşehir belediyesi veya KİPTAŞ kalkamaz. Kamunun da kamu otoritesinin de bu sürece paydaş olması, hatta bu işi sahiplenmesi lazım. Bununla ilgili de çağrılarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Nedir bu çağrımız? Nasıl ‘sosyal konut’ kampanyalarında uygun ödeme planıyla vatandaşlarımıza ev sahipliği yapabiliyorsa kamu; aynı şekilde, özellikle büyük kentlerdeki riskli yapı stoğunu eritmek için bu kampanyaların riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza da yapılmasını biz talep ediyoruz. Düzce’deki depremi çok ama çok ucuz atlattık. Saat 04.00’te oldu; gece herkes evindeyken. Allah korusun, İstanbul’da beklenen büyük depremi yaşasaydık şu an çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik” dedi. İstanbul - Anka

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