Riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayalı başkanlık) kat'iyen aleyhindeyim, hakim Meclis'tir, hükümet hizmetkârdır

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî’NİN 110 YILI AŞKIN BİR ZAMAN ÖNCE DİLE GETİRDİĞİ TESBİT VE GÖRÜŞLER, GÜNÜMÜZDE DE GEÇERLİLİĞİNİ VE TAZELİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR.

MECLİS MİLLETİN KALBİ

1909’da “Riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayalı reisliğin) kat'iyen aleyhindeyim” diyen Said Nursî, yine o dönemde “Meclis milletin kalbidir; meb'usan (milletvekilleri) hâkimdir, hükümet hizmetkârdır” demiş, meşrutiyet için yaptığı tarifi 1950 sonrası “Cumhuriyet ki, adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir” şeklinde güncellemişti.

MİLLETVEKİLLERİ HÜRDÜR

Bediüzzaman’ın “Meb'us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir” ve “Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir; mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır; mevcudiyetinizi ittihadla (birleşerek) gösteriniz” şeklindeki ifadeleri de, bilhassa 14 Mayıs seçim sürecinde önemi çok daha iyi anlaşılan mesajlar ihtiva ediyor.