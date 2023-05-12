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12 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayalı başkanlık) kat'iyen aleyhindeyim, hakim Meclis'tir, hükümet hizmetkârdır

12 Mayıs 2023, Cuma 01:38
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî’NİN 110 YILI AŞKIN BİR ZAMAN ÖNCE DİLE GETİRDİĞİ TESBİT VE GÖRÜŞLER, GÜNÜMÜZDE DE GEÇERLİLİĞİNİ VE TAZELİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR.

MECLİS MİLLETİN KALBİ

1909’da “Riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayalı reisliğin) kat'iyen aleyhindeyim” diyen Said Nursî, yine o dönemde “Meclis milletin kalbidir; meb'usan (milletvekilleri) hâkimdir, hükümet hizmetkârdır” demiş, meşrutiyet için yaptığı tarifi 1950 sonrası “Cumhuriyet ki, adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir” şeklinde güncellemişti.

MİLLETVEKİLLERİ HÜRDÜR

Bediüzzaman’ın “Meb'us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir” ve “Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir; mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır; mevcudiyetinizi ittihadla (birleşerek) gösteriniz” şeklindeki ifadeleri de, bilhassa 14 Mayıs seçim sürecinde önemi çok daha iyi anlaşılan mesajlar ihtiva ediyor.

Bediüzzaman'ın Demokratlık kriterleri, Millet İttifakı ve 14 Mayıs seçimleri

 

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