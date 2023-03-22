Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu da tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı.

Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için iade ve kırmızı bülten talebi hazırlandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin vefat ettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti.

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Müteahhid Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanmıştı

Rönesans Rezidans'ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur." şeklinde ifade vermişti.