RTÜK açıklasın

RTÜK üyelerinin katıldıkları yurt dışı gezilerinde günlük 230 Euro harcırah aldığını söyleyen RTÜK eski üyesi, gazeteci Faruk Bildirici, Üst Kurul’dan gelen cevap sonrası 7 maddelik ikinci bir açıklama yaptı.

Bildirici, “RTÜK’ü şeffaf davranmaya ve son bir yıl içerisinde hangi üyeye -başkan dahil- ne kadar harcırah ödendiğini açıklamaya davet ediyorum” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Bildirici’nin açıklamasının bir kısmı şöyle: “RTÜK üyelerinin gerçekten gitmesi gereken dış gezi ve uluslar arası toplantı sayısı yılda üçü beşi geçmez. Ama olur olmaz gezilere kalabalıklarla gidilerek kamu kaynakları israf ediliyor ve gereksiz harcırah ödeniyor. Benim söylediğim bu. Kaldı ki, Üst Kurul üyeleri genellikle gezilerle ilgili rapor bile hazırlamıyor, toplantıları ve raporları uzmanlara bırakıyorlar. Medya etiği”nden bahsediyorlar ama daha dokuz gün önce 17 Mayıs’ta RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Milliyet’e beni suçlayıcı ifadeler de kullandığı bir demeç verdi; bu demeç gazeteci Ali Eyüboğlu tarafından bana hiçbir soru sorulmadan aynen yayımlandı. Bununla da kalmadı, Ali Eyüboğlu kendisine gönderdiğim iki cümlelik cevabımı bile köşesinde kullanmadı. Medya etiğini işlerine geldiği gibi anladıkları anlaşılıyor.”