RTÜK ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gündüz kuşağı programları, diziler ve tartışma programları nedeniyle bazı kanallara para cezası verdi.

Diken’deki habere göre RTÜK açıklamasında televizyon kuruluşlarına cezaların ağırlaştırılacağı belirtildi. Farklı kanallarda yayınlanan gündüz kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK’ün, ‘ailenin korunması ilkesiyle millî ve ma- nevî değerlerin ayaklar altına alınması‘na cezaî müeyyideyle karşılık verdiği ifade edilen açıklamasında, Fox’un ‘Fulya ile Umudun Olsun’, Show TV’nin ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme‘, Beyaz TV’nin ‘Hayatta Her Şey Var’, Star TV’nin ‘Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde‘ ve ATV’nin ‘Esra Erol’da‘ programlarında ‘küfür, argo, kaba ifadelerin kullanılması ile millî ve manevî değerler, genel ahlâk ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık bulunduğu’ gerekçesiyle idarî para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada Fox’un ‘Yasak Elma‘ dizisi hakkında ihlâl kararı verildi. Bunun yanında Kanal D’nin ‘Yargı‘ dizisinde kanala idarî para cezası uygulandı. TV 8’nin ‘Survivor Allstar’ yarışmasına da para cezası uygulandı. Haber Merkezi

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