RTÜK’den TV’lere: Konuklarınızı iyi seçin

RTÜK, televizyon programlarındaki konuklara ilişkin ‘uyarı’ niteliğinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, programlara çıkan kişilerin yeterince uzman olmadıkları ve her konu hakkında konuşarak toplumu yanlış bilgilendirdiği ifade edilerek, konuk olarak programlara çağırılacak kişilerin hassasiyetle seçilmesi gerektiği belirtildi. “Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili olarak izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlar tarafından Üst Kurulumuza çok sayıda şikâyet başvurusu yapılmaktadır” denilen açıklamada, yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara ‘müeyyide uygulanması durumunun’ da söz konusu olabileceği hatırlatıldı. Ankara - Anka

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